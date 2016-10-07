Кремль занимается фабрикованием обвинений против Сущенко – Климкин

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Усилия МИД по допуску к задержанному в РФ журналисту украинского консула так и не принесли результатов, сообщил министр иностранных дел.

Российское "правосудие" надеется осудить Сущенко по надуманным обвинениям

Российская власть намерена сфабриковать обвинение против схваченного и арестованного в Москве украинского журналиста, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин седьмого октября.

"Как вы, наверное знаете, сегодня Россия надеется сфабриковать обвинение в отношении него (Романа Сущенко, - ред). В отношении Кольченко такая же ситуация", – цитирует "Украинская правда" заявление министра в ходе "часа вопросов к правительству" в парламенте.

По словам главы МИД, украинская сторона делает все возможное для того, чтобы к задержанному украинскому гражданину допустили консула, хотя усилия пока и не принесли результатов.

Климкин также подчеркнул, что для прогресса по вопросу Сущенко Украина нуждается в скоординированной позиции по давлению на Кремль международного сообщества, мировых медиа и неправительственных организаций.

Накануне консул РФ в Украине не явился по вызову в Министерство иностранных дел Украины, чтобы дать объяснения по поводу причин недопуска украинских консулов к арестованному в России украинскому журналисту Роману Сущенко.

Ранее адвокат Сущенко Марк Фейгин заявил, что Россия до сих пор не пустила консула к его подзащитному.

3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью Оксаны Денисовой с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.