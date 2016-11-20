Украине следует уравнять Крым и Донбасс в статусе оккупированных территорий – эксперт

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Киеву не следует надеяться на то, что РФ ослабеет и покинет украинские территории самостоятельно.

Россия будет делать все возможное, чтобы вопросы Крыма и Донбасса рассматривались отдельно Василий Артюшенко, ZN.UA

Для скорейшей деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской области, а также, украинской стороне следует уравнять данные территории в статусе оккупированных и перенести всю полноту ответственности за социально-экономическое положение этих территорий на Россию, как на страну-агрессора.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет политолог, директор Агентства развития Приазовья Константин Батозский. По его мнению, избранный Киевом путь разведения данных процессов показал свою неэффективность.

"Надежда на то, что Россия резко ослабит хват и добровольно покинет наши земли — минимальна, а потому не может лежать в основе государственной стратегии. Тем более исторический опыт говорит о том, что Россия никогда не уходила добровольно с оккупированных ею территорий", подчеркнул –автор.

По мнению аналитика, выбор второго пути откроет перед Украиной новые возможности. Так, признание факта оккупации на законодательном уровне позволит "назвать вещи своими именами".

"Петр Порошенко не раз заявлял о том, что военной альтернативы минским соглашениям не существует. Но если это так, то почему мы продолжаем АТО? А если это не так — почему мы не наступаем?", – отметил Батозский.

Эксперт указывает, что признание очевидного факта оккупации позволит наделить РФ статусом страны-агрессора, что облегчит Киеву задачу по открытию против Кремля юридического фронта на международном уровне.

Наконец, предоставление Крыму и ОРДЛО одинакового статуса, по мнению политолога, не позволит политикам "решить одну проблему за счет другой", отказавшись от решения крымского вопроса за счет Минского процесса.

Автор отмечает, что Россия будет делать все возможное для отдельного рассмотрения вопросов Крыма и Донбасса, в то время как интерес Украины состоит в том, чтобы решение данных проблем протекало синхронно.

В июне заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид в своей статье для ZN.UA рассказала об основных этапах деоккупации Крыма и Донбасса. На освобожденных от оккупационных войск территориях должно быть введено военное положение и восстановлен украинский суверенитет через институт военных администраций, которые должны взять на себя функцию как органов местного самоуправления, так и органов государственной власти.

Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".