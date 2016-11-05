Украинцы могут серьезно повлиять на результаты выборов в США – посол

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Многочисленная диаспора украинцев живет в так называемых неопределившихся штатах.

Чалый рассказал о роли украинской диаспоры в американских выборах president.gov.ua

Украинская диаспора в США, насчитывающая более 1,5 миллиона человек, может оказать существенное влияние результат выборов президента Соединенных штатов. При этом большая диаспора сосредоточена именно в тех штатах, где ни один из кандидатов пока не показывает явного преимущества, заявил посол Украины в США Валерий Чалый, сообщает Укринформ.

"Одно из отличий этих выборов заключается в том, что роль украинской диаспоры, как и польской диаспор, балтийских стран, румынской, очень возросла... Количество граждан украинского происхождения – более 1,5 млн в Соединенных Штатах. Откровенно говоря, не все они политически активны, но даже та часть, которая придет голосовать, может иметь очень серьезное влияние", - отметил Чалый.

Говоря о неопределившихся штатах, посол отметил, что речь идет об Огайо, "где зарубежных украинцев больше 60 тысяч, и активно действуют украинские организации"; о Пенсильвании, "где очень важная ситуация, но есть преимущество одного из кандидатов"; о Флориде, "где предварительный результат во многом покажет тенденцию и возможный итог по выборам в целом". Кроме того, украинская община сосредоточена на западном побережье, в частности, в штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон. Серьезная борьба будет вестись в штатах Нью-Джерси и Нью-Йорк, где представлено много выходцев из Восточной Европы, считает посол.

"Традиционно диаспора голосовала за республиканцев, а сейчас у них начались размышления по поводу кандидата от Республиканской партии", - сказал Чалый.

Напомним, что выборы президента США состоятся во вторник, 8 ноября.

Ранее Чалый заявлял, что после выборов США могут вернуться к рассмотрению вопроса о предоставлении Украине летального оружия.