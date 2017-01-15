Украина проверит военную деятельность России в рамках Венского соглашения

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Инспекция будет проводиться на военных объектах Ростовской области с 16 по 19 января.

Украинские военные проведут проверки в РФ Полк "Азов"/Facebook

Российская сторона разрешила Украине проверить масштабы военной деятельности в Ростовской области в рамках2011 года. О соответствующем решении сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"Украина запросила Российскую Федерацию о проведении на ее территории инспекции указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности", - отметил Рыжков.

Проведение украинской проверки в российских воинских частях запланировано на 16-19 января.

Решение российских чиновников продиктовано общеевропейской архитектурой безопасности, которая включает в себя, в том числе, ряд соглашений о разоружении, контроле над вооружениями и мерах доверия в военной области.

В частности, Венский документ 2011 года предусматривает обмен данными о военных силах, планировании и бюджетах. Также страны ОБСЕ обмениваются друг с другом информацией об определенных видах военной деятельности и проводят инспекции.

Венский документ - это одно из фундаментальных соглашений времен Холодной войны, которое устанавливает правила проведения проверок, уведомление о военной активности, а также прозрачность в проведении военных учений. Этот документ базируется на принципах, которые были достигнуты в 1975 году в рамках ОБСЕ.

Нынешние правила обязывают Россию и НАТО обмениваться графиками всех учений, предоставлять полную информацию о перемещении войск и приглашать наблюдателей от всех стран ОБСЕ на учения, в которых задействованы более 13 тысяч солдат.