Украина предложила Израилю прекратить раздувать антиукраинскую истерию - СМИ

Голосование Украины за резолюцию с призывом прекратить строительство израильских поселений в Палестине вызвало напряженность в двухсторонних отношениях.

Посла Израиля вызвали в МИД Украины Андрей Товстыженко, ZN.UA

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Израиля в Киеве для разъяснения ситуации с голосованием за резолюцию Совета безопасности ООН, сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в МИД.

"Посла Израиля вызвали в МИД Украины для предоставления объяснения относительно отмены визита украинского премьера в Израиль", - рассказал источник.

Согласно информации, в ходе встречи украинская сторона выступила с призывом "прекратить раздувать антиукраинскую истерию".

Как сообщалось, Совет безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Израиль прекратить строительство незаконных поселений на территории Палестины. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он не будет соблюдать результаты голосования ООН.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху дал распоряжение отменить запланированный визит в страну премьер-министра Украины Владимир Гройсмана за "антиизраильское" голосование Украины в Совете безопасности ООН.

По данным израильских СМИ Нетаньяху распорядился свести к минимуму рабочие отношения с представителями 12 государств, в том числе Украины, в связи с голосованием за резлюцию Совета Безопасности ООН 23 декабря.