Украина обратится к мировому сообществу в связи с угрозами со стороны РФ

В Кремле недовольны планами Украины провести ракетные учения возле Крыма.

МИД направит ноту протеста РФ Андрей Товстыженко, ZN.UA

Министерство иностранных дел Украины подтвердило обнародованнуюинфомацию об угрозах Кремля применить силу в случае проведения Вооруженными силами Украины ракетных учений возле. В связи с угрозами Украина намерена обратиться к мировому сообществу.

"Было несколько нот и писем от МИД и Минобороны РФ, в которых отмечалось, что запланированные учения якобы нарушают суверенитет России и международное право. Также указывалась готовность ответить на наши испытания", – сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в комментарии изданию "Украинская правда" в среду, 29 ноября.

Спикер внешнеполитического ведомства уточнила, что в документах содержаться угрозы применения оружия против ВСУ.

Беца сообщила, что Министерство иностраных дел Украины уже подготовило ноту протеста и передаст ее российской стороне в ближайшие часы.

"Наша позиция - это суверенная территория Украины и все ракетные учения и испытания проводятся исключительно в рамках украинского законодательства и норм международного права. В частности, они проводятся в соответствии со статьями 1 и 2 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации с 1944 года, в рамках сухопутных, морских и воздушных пространств под суверенитетом Украины", – подчеркнула спикер МИД.

Кроме того, Украина намерена обратиться к мировому сообществу в связи с угрозами РФ атаковать подразделения ВСУ на украинской территории и нарушением Москвой норм международного права.

"Мы, конечно, сообщим международному сообществу о таких действиях российской стороны, и об угрозе применения силы против подразделений Вооруженных сил Украины, находящихся на территории Украины. Российская сторона своим неприкрытой угрозой применения силы, в очередной раз нарушает международные обязательства по территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, в частности в соответствии с уставом ООН, Хельсинкским заключительным актом ОБСЕ в 1975 году, Будапештским меморандумом, Чикагской конвенцией и других международных двусторонних и многосторонних договоров", – подытожила Беца.

Ранее ZN.UA со ссылкой на источники в Министерстве обороны Украины сообщало, что в случае проведения Украиной ракетных стрельб в районе российско-украинской границы в Крыму, Россия угрожает Киеву ответным ракетным ударом.

Это следует из письма Министерства обороны РФ, адресованного военному атташату в составе посольства Украины в РФ.

Позже заместитель министра обороны Украины Александр Дублян подтвердил, что в его ведомстве действительно рассматривают угрозу нанесения РФ ракетного удара по украинским силам в случае проведения Украиной ракетных стрельб на своей территории.

25 ноября Минобороны РФ вручило украинскому атташе ноту протеста в связи с планами Вооруженных сил Украины провести ракетные стрельбы рядом с Крымом. В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина не планирует проводить испытания ракет в Керченском проливе, по которому проходит граница между Украиной и Россией.

По информации СМИ, 30 ноября силы противовоздушной обороны ВС РФ в оккупированном Крыму были переведены на усиленный режим работы.