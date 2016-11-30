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Украина обратится к мировому сообществу в связи с угрозами со стороны РФ

30 ноября в 20:08

В Кремле недовольны планами Украины провести ракетные учения возле Крыма.

МИД Украины, МЗС
МИД направит ноту протеста РФ
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Министерство иностранных дел Украины подтвердило обнародованную ZN.UA инфомацию об угрозах Кремля применить силу в случае проведения Вооруженными силами Украины ракетных учений возле Крыма. В связи с угрозами Украина намерена обратиться к мировому сообществу.

"Было несколько нот и писем от МИД и Минобороны РФ, в которых отмечалось, что запланированные учения якобы нарушают суверенитет России и международное право. Также указывалась готовность ответить на наши испытания", – сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в комментарии изданию "Украинская правда" в среду, 29 ноября.

Спикер внешнеполитического ведомства уточнила, что в документах содержаться угрозы применения оружия против ВСУ.

Беца сообщила, что Министерство иностраных дел Украины уже подготовило ноту протеста и передаст ее российской стороне в ближайшие часы.

"Наша позиция - это суверенная территория Украины и все ракетные учения и испытания проводятся исключительно в рамках украинского законодательства и норм международного права. В частности, они проводятся в соответствии со статьями 1 и 2 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации с 1944 года, в рамках сухопутных, морских и воздушных пространств под суверенитетом Украины", – подчеркнула спикер МИД.

Кроме того, Украина намерена обратиться к мировому сообществу в связи с угрозами РФ атаковать подразделения ВСУ на украинской территории и нарушением Москвой норм международного права.

"Мы, конечно, сообщим международному сообществу о таких действиях российской стороны, и об угрозе применения силы против подразделений Вооруженных сил Украины, находящихся на территории Украины. Российская сторона своим неприкрытой угрозой применения силы, в очередной раз нарушает международные обязательства по территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, в частности в соответствии с уставом ООН, Хельсинкским заключительным актом ОБСЕ в 1975 году, Будапештским меморандумом, Чикагской конвенцией и других международных двусторонних и многосторонних договоров", – подытожила Беца.

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Ранее ZN.UA  со ссылкой на источники в Министерстве обороны Украины сообщало, что в случае проведения Украиной ракетных стрельб в районе российско-украинской границы в Крыму, Россия угрожает Киеву ответным ракетным ударом.

Это следует из письма Министерства обороны РФ, адресованного военному атташату в составе посольства Украины в РФ. 

Позже заместитель министра обороны Украины Александр Дублян подтвердил, что в его ведомстве действительно рассматривают угрозу нанесения РФ ракетного удара по украинским силам в случае проведения Украиной ракетных стрельб на своей территории.

25 ноября Минобороны РФ вручило украинскому атташе ноту протеста в связи с планами Вооруженных сил Украины провести ракетные стрельбы рядом с Крымом.  В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявилчто Украина не планирует проводить испытания ракет в Керченском проливе, по которому проходит граница между Украиной и Россией.   

По информации СМИ, 30 ноября силы противовоздушной обороны ВС РФ в оккупированном Крыму были переведены на усиленный режим работы. 

По материалам: Украинская правда
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Тэги КРым ВСУ учения МИД РФ Украина
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