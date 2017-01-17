Украина не намерена отказываться от курса на евроинтеграцию – Порошенко

Президент назвал 2017 год годом ответов на системные вызовы.

Порошенко произнес речь перед иностранными послами в Киеве president.gov.ua

Президент Украинызаверил, что не разделяет пессимистических и панических настроений относительно будущего Европейского Союза, которые по различным каналам распространяют российские пропагандисты.

"Европейский проект имеет гораздо больший запас прочности, чем это представляют себе в Кремле", - заявил президент на ежегодной встрече с иностранными послами в понедельник, 16 января, сообщает пресс-служба главы государства.

Украинский президент подчеркнул, что европейские ценности и институциональные возможности ЕС "намного превышают те фобии, которыми кое-кто пытается запугать европейцев".

"В Украине в Европейский проект и ценности верят иногда больше, чем даже в самой Объединенной Европе. И как бы этого кому-то не хотелось, мы ни при каких условиях не намерены отказываться от евроинтеграционного курса", – заверил Порошенко.

Глава государства отметил, что 2017 должен стать годом ответов на системные вызовы.

"Мы все несем ответственность за то, каким будет мир, Европа и наше будущее", - подчеркнул президент.

Порошенко обратил внимание на актуальность вопроса об общей способности осознавать и защищать свои ценности и интересы.

"Теперь, как никогда ранее, следует помнить, что именно приверженность общим ценностям стала основой успеха европейского проекта. Как и то, что мы, украинцы, никогда не отречемся от своей земли и не будем торговать своей свободой", – заверил глава государства.

Президент подчеркнул, что пока хотя бы метр украинской земли находится под российской оккупацией, все наши достижения будут под угрозой - и не только в Украине.

Как сообщалось, 16 января президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел передать в Международный суд ООН в Гааге иск против России.

Подробнее о перспективах "крымского" дела против РФ в Гаагском Международном уголовном суде читайте в статье Николая Мирного "Разорвать круг безнаказанности" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".