В администрации Порошенко ответили Пинчуку: Страх и слабость – плохие советники

Статья Пинчука в The Wall Street Journal с предложением пойти на компромиссы с Россией по Крыму и Донбассу вызвала неоднозначную реакцию в Украине. Замглавы администрации президента Украины написал ответ.

В администрации президента Украины отказались капитулировать перед Россией на условиях Пинчука Сайт президента Украины

Издание The Wall Street Journal опубликовало статью заместителя главы администрации президента Украины, в которой очерчиваются "красные линии", за которые нельзя выходить в переговорах по поводу оккупированных Россией украинских территорий.

Елисеев соглашается с "благородным призывом" Пинчука установить мир в Донбассе, однако отвергает предложенные олигархом компромиссы с Россией. "Страх и слабость – плохие советники. Они возбудят аппетиты России и приведут к эскалации агрессии и увеличению человеческих страданий", - отметил он.

В материале The Wall Street Journal говорится, что Украина всегда будет выступать за решение на основании национальных интересов без указки агрессора. Елисеев очертил "красные линии", через которые нельзя переходить никому ни сейчас, ни в будущем.

Во-первых, не может быть никакого отказа от европейской и евроатлантической интеграции Украины. Это означало бы отказ от независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и возврат к советскому прошлому, что вряд ли приветствовал бы даже господин Пинчук. "Отказ от европейской интеграции означал бы политическое самоубийство для любого политика в Украине, особенно после Революции достоинстве с ее требованием модернизации и реформ", - подчеркнул Елисеев.

Во-вторых, нельзя торговать украинскими территориями, будь то Крым или Донбасс. Они принадлежат Украине, что признано ООН, и не могут быть предметом компромисса для мира с Россией.

В-третьих, нельзя проводить выборы в условиях, когда русский сапог топчет землю Донбасса. Кремль хотел бы узаконить свою оккупацию и гибридные марионеточные режимы в Донбассе руками украинцев, но нельзя попадаться в эту ловушку, отметил замглавы администрации президента Украины.

"Компромиссы на условиях России - неправильная политика для установления мира в Украине", - констатировал Елисеев.

29 декабря в разделе "мнения" издания The Wall Street Journal была обнародована статья украинского олигарха Виктора Пинчука, в которой предлагается временно исключить членство в ЕС из заявленных целей Украины на ближайшее будущее и признать, что Украина не вступит в НАТО в ближайшей или среднесрочной перспективе. По его мнению, Украине необходимо 15-20 лет, чтобы претендовать на возвращение Крыма. Также олигарх предлагает проигнорировать оккупацию Донбасса и провести там выборы по украинским законам.