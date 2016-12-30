Украина должна пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией - WSJ

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Крым не должен стать помехой на пути решения, которое положит конец войне, ради спасения тысяч жизней, считает украинский бизнесмен Виктор Пинчук.

Украине будут необходимы гарантии безопасности kievcity.gov.ua

Многие украинцы обеспокоены курсом новой администрации США, пообещавшей другой подход к России , которая вторглась и аннексировала силой принадлежащий Украине полуостров Крым в 2014 году и затем также инициировала и поддержала так называемое "сепаратистское" движение, которое получило контроль над частью территории Восточной Украины. Мы также обеспокоены, что во время, когда в Европе распространились течения, выступающие против истеблишмента, выборы, предстоящие по всему континенту, приведут к власти лидеров, которые будут стремиться достичь сделки с Кремлем. Об этом пишет украинский бизнесмен Виктор Пинчук в своей статье для Wall Street Journal

Он подчеркивает, что решение нельзя достигнуть, проигнорировав более 40 миллионов украинцев. Наши граждане демонстрировали с конца 2013 года, что они будут сражаться, если у них отнимут перспективу жить в свободной, демократической, толерантной и справедливой стране. Тем, кто стремится к"реалистичному" решению, следует это учитывать.

"Однако инстинктивная реакция многих украинцев на новые обстоятельства – требовать того же, что и раньше, однако с большей настойчивостью и настоятельностью – может не сработать. Вместо того, чтобы лишь громче призывать на помощь, нам следует также адаптироваться к новой реальности и помочь нашим международным друзьям помогать нам", - пишет Пинчук.

Также, по его мнению, новая администрация в Вашингтоне может стать возможностью для Украины сделать вклад в разрешение вопроса интервенции России.

"Да, мы должны отстаивать фундаментальные принципы нашей борьбы – право Украины выбирать свой собственный путь, защищать свою территориальную целостность и строить успешную страну. Да, несомненно, Москва должна выполнить свои обязательства по Минским договоренностям 2014 и 2015 года для завершения конфликта на востоке Украины. Она должна обеспечить реализацию режима прекращения огня и отвод своих боевиков и тяжелого вооружения, что до сих пор она не сделала. Однако это может быть частью более обширной картины, в которой мы идем на болезненные компромиссы ради мира", - добавляет олигарх, предлагая рассмотреть следующие идеи.

Как считает Пинчук, Украина должна рассмотреть возможность временно исключить членство в ЕС из наших заявленных целей на ближайшее будущее. Мы можем построить европейскую страну, быть привилегированным партнером, а позже обсуждать вступление.

"При том, что мы сохраняем свою позицию относительно того, что Крым – это часть Украины, и он должен быть возвращен, Крым не должен стать помехой на пути решения, которое положит конец войне на востоке на справедливой основе. Украине потребуется 15-20 лет, чтобы сгенерировать достаточный экономический рост и стабилизировать нашу инфраструктуру, социальную защиту и финансовую систему. Все жители Крыма захотят в таком случае жить в этой будущей Украине – как восточные немцы хотели стать частью Западной Германии", - указывает он.

Кроме того, бизнесмен подчеркивает, что конфликт на востоке был инициирован из-за границы РОССИЕЙ, это не является настоящим движением за автономию или гражданской войной: "Для справедливых выборов условий не будет, пока Украина не получит полный контроль над своей территорией. Однако, возможно, нам придется проигнорировать эту правду и согласиться на проведение местных выборов. Такие компромиссы могут означать, что будут разочарованы украинцы востока, которые сильно пострадали. Однако если это то, что необходимо, чтобы Украина могла продемонстрировать свою приверженность мирному объединению, возможно, нам придется пойти на этот компромисс, ради спасения тысяч жизней".

Пинчук предлагает сосредоточиться на помощи тем, кому пришлось покинуть свои родные города, кто не могут вернуться из-за угрозы жить в условиях репрессий и опасности.

"Наконец, следует признать, что Украина не вступит в НАТО в ближайшей​ или среднесрочной перспективе.Предложение нам не сделано, но если бы оно и было сделано, оно могло бы привести к международному кризису беспрецедентных масштабов. На данный момент, мы должны стремиться к альтернативной конфигурации в области безопасности и согласиться на нейтралитет - как наше видение ближайшей перспективы на будущее. Украине будут необходимы гарантии безопасности. Согласно Будапештскому меморандуму 1994 года, США, Россия, Великобритания, Франция и Китай предоставили Украине заверения в безопасности в обмен на отказ от ядерного арсенала. Мы поверили в эти соглашения, но самым болезненным образом узнали, когда Россия вторглась в Крым, что заверения – это не гарантии", - считает бизнесмен.

При этом он считает, что Украина должна дать четко понять, что мы готовы согласиться на постепенное снятие санкций с России по мере приближения к решению, обеспечивающему свободную, единую, мирную и безопасную Украину.

"Жизни украинцев, которые будут спасены, стоят болезненных компромиссов, которые я предложил. Мы должны настаивать, что Украина может участвовать в решении своих собственных проблем и противостоять глобальным вызовам, как участник широкой международной коалиции. Когда Дональд Трамп принимал по моему приглашению участие по видеосвязи в качестве спикера Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии в 2015 году, он выразил большое уважение Украине и поделился мыслью, что мы не получаем ту поддержку, которой заслуживаем. Я надеюсь, что его симпатия по отношению к Украине может стать основой для содержательных переговоров, соглашений и, в конечном итоге, мирного урегулирования", - подытоживает Пинчук.

Вместе с тем, эксперты разведывательно-аналитического центра Stratfor провели ряд симуляций, чтобы оценить, какие варианты действий есть у России в ее войне против Украины. Они пришли к выводу, что существует всего шесть возможных сценариев. Но ни один из них не принесет Москве никакой политической выгоды. "Странная игра. Единственный выигрышный ход в ней - это не играть", - цитировали аналитики Stratfor фильм Джона Бедема 1983 года под названием "Военные игры", по сюжету которого суперкомпьютер симулирует возможную ядерную войну между СССР и США.