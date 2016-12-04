Украина должна наладить производство собственной крылатой ракеты – эксперт

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Сегодня украинский ВПК способен произвести крылатую ракету с дальностью действия в 1500 км.

Киеву необходимо ассиметричное оружие

Украине следует пустить в массовое производство собственную крылатую ракету и оперативно-тактический ракетный комплекс, которые составят основу украинских сил сдерживания. пишет в своей статье дляДиректор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

По его словам, сегодня украинский ВПК достиг серьезных успехов в создании оперативно-тактической и крылатой ракет, а также в глубокой модернизации зенитно-ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня. В Кремле, при этом, знают, что сегодня Украина способно произвести крылатую ракету с дальностью действия в 1500 км.

"Безусловно, стоит довести до серии крылатую ракету, а также оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК). Используя их в качестве мобильных береговых установок (а в будущем — и на ракетных катерах ВМСУ), Украина получила бы полный контроль над акваторией Черного моря. На суше вместе с ССО (силами специальных операций – ред.) ракеты составят ассиметричное оружие Украины. Если даже не сегодня, то где-то в будущем, когда процесс перевооружения ВСУ приобретет системный и стратегический характер, политическая воля Киева позволит ему применить оружие, чтобы стреножить нарушителей спокойствия", – указывает автор.

Бадрак обращает внимание на то, что сегодня оружие снова стало весомым политическим аргументом, и все больше стран пытаются производить или закупать собственное оружие сдерживания.

"Польша на днях добилась от Вашингтона решения на закупки партии из 70 крылатых ракет на 200 млн долл. Турция на днях заявила о принятии на вооружение в ВС ударных беспилотников (они есть только у шести государств мира). Латвия заявила о решении создать в Лиепае военную базу НАТО. Каждый, как может, заботится о собственной безопасности. И для Украины тоже настало время прекратить оставаться уязвимой мишенью", – заключает автор.

Напомним, 2 декабря успешно завершились контрольно-летные испытания зенитных управляемых ракет на юге страны.

Напомним, 30 ноября Министерство иностранных дел Украины подтвердило обнародованную ZN.UA инфомацию об угрозах Кремля применить силу в случае проведения Вооруженными силами Украины ракетных учений возле Крыма. В связи с угрозами Украина намерена обратиться к мировому сообществу.

30 ноября также был опубликован текст угроз российского Минобороны в связи с учениями ВСУ возле Крыма. Текст документа подтверждает информацию, ранее опубликованную ZN.UA.

Следует отметить, что командование Воздушных Сил ВСУ уменьшило размеры опасной зоны выполнения пусков в северо-западной части акватории Черного моря.

Так, Росавация заявила о сдвижении Украиной зоны ракетных стрельб в Черном море. Так, в частности, было отмечено, что Украина выпустила новое авиационное уведомление, согласно которому зоны ракетных стрельб в Черном море сдвигаются в нейтральные воды, территориальные воды РФ не затрагиваются, сообщил журналистам представитель Росавиации.