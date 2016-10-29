Украина арестовала более трех миллиардов гривень по "делам Януковича"

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Арестованы счета в Украине, заграницей, ценные бумаги и средства компаний соратников беглого президента на сумму свыше 12 миллиардов гривень.

Украина арестовала свыше $ 117 млн средств Януковича и его соратников Нацбанк Украины/Facebook

Руководитель департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что Украине должны быть возвращены все средства, арестованные по уголовным производствам в отношении Януковича и его соратников, а это свыше трех миллиардов гривень.



Об этом он заявил в интервью ZN.UA.

"Возвращено должно было быть все, что в настоящее время арестовано. Могу сказать, что по обращениям нашего департамента, даже без учета дел Арбузова, Курченко и Клименко, которые у нас забрали, обнаружено и заблокировано зарубежных активов и денежных средств бывших чиновников на общую сумму более $ 107 млн, 122 млн швейцарских франков ($ 123,5 млн — ред.), 22 млн евро (в общем — свыше $ 254 млн — ред.)", - сказал Горбатюк.

Вместе с тем он отметил, что во время следствия из этих средств за рубежом арестованы примерно $ 30,6 млн, 515 тыс. евро, 1 млн 375 тыс. швейцарских франков ($ 1 млн 392 тыс — ред.).

"Кроме того, на счетах в банках Украины арестованы более 35 млн грн, $ 15,3 млн, 542 тыс. евро, ценные бумаги на сумму 722 млн грн и $ 5,5 млн, средства подконтрольных компаний на сумму 1 млрд грн, а также $ 5 млн, найденные во время обысков", - добавил Горбатюк.

Он также подчеркнул, что арестованы 64 земельных участка, более 200 объектов жилого и нежилого фонда, 40 гаражей, 37 автомобилей, 8 водных транспортных средств и другие ценности (картины, часы, золотые слитки, иконы и пр. — Оксана Денисова), стоимость которых устанавливается. И работа по выявлению имущества продолжается.

Напомним, ГПУ арестовала в Украине средства беглого президента Виктора Януковича на сумму около $ 127 млн. В то же время Государственной службой финансового мониторинга были заблокированы средства 19 компаний-нерезидентов, которые были связаны с окружением бывшего президента Украины на сумму $ 1,34 млрд.

Кабинет министров заблокировал $ 1,4 млрд на счетах в украинских банках компаний, приближенных к окружению бывшего президента.

Всего в коррупционные схемы "Семьи" Януковича были вовлечены 75 украинских компаний.

Читайте полное интервью Оксаны Денисовой с Сергеем Горбатюком в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".