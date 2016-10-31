У Порошенко считают, что безвизовый режим еще могут включить в повестку дня Европарламента

Замглавы Администрации президента Елисеев назвал повестку дня "живым документом".

В Администрации президента оптимистично расценивают шансы получить безвиз с ЕС в ближайшее время Rashevskiy / Depositphotos

Вопрос предоставления Украинес Европейским Союзом может быть включен в повестку дня Европейского Парламента, заявил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев в комментарии "Українським новинам" в понедельник, 31 октября.

"Отсутствие на нынешнем этапе этого в повестке дня Европарламента вовсе не означает, что он не будет рассмотрен на сессии 21-24 ноября", – подчеркнул замглавы АП.

Он также назвал повестку дня "живым документом", допустив, что в ней могут появиться дополнительные пункты.

"Повестка дня – это живой документ. Окончательный вид он приобретает за считанные дни до пленарной сессии, когда к нему добавляются вопросы, по которым были достигнуты политические договоренности в последний момент", – пояснил Елисеев, в очередной раз напомнив, что Украина выполнила все необходимые для безвизового режима условия и что это признало, в том числе, руководство Евросоюза.

Заместитель главы президентской администрации заявил, что он не видит оснований сомневаться в наличии политической воли ЕС предоставить Украине безвизовый режим, напомнив, что готовность принять соответствующее решение была подтверждена в ходе недавних телефонных разговоров президента Петра Порошенко с руководством Евросоюза.

Напомним, вопрос безвизового режима для Украины не включен в повестку дня сессии Европарламента 21-24 ноября.

Ранее сообщалось, что Европейский союз отложил рассмотрение вопроса либерализации визового режима для Украины в связи с внутренней дискуссией в ЕС по поводу полномочий реагирования на миграционный кризис.

В тоже время президент Украины Петр Порошенко заявил, что Евросоюз должен завершить все внутренние процедуры для предоставления Украине безвизового режима до 24 ноября. Данную информацию подтвердила евродепутат, докладчик по Украине Мария Габриель, которая указала, что Европарламент должен рассмотреть вопрос отмены виз для Украины до саммита Украина-ЕС, намеченного на этот день.

Напомним, 26 сентября, профильный комитет Европарламента поддержал предоставление Украине безвизового режима. После успешного голосования по докладу и мандату, Европарламент должен будет утвердить состав переговорной команды, которая будет вести переговоры с Еврокомиссией и Европейским Советом. Группу переговорщиков ЕП возглавит британский депутат Клод Мораес. В ее состав также войдет докладчик по Украине Мария Габриэль из Болгарии.