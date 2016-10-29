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Украина предложила Европарламенту утвердить безвизовый режим к годовщине Евромайдана

29 октября в 16:24

Украинцы выходили на Майдан под лозунгом евроинтеграции. Эта дата должна стать символичной для предоставления безвизового режима.

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Украинцы ждут от ЕС подарка к годовщине начала Евромайдана
Flickr/European Parliament
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и глава Комитета по иностранным делам Европейского парламента Эльмар Брок призвали Европарламент проголосовать за безвизовый режим с Украиной к годовщине Евромайдана 21 ноября.

Как сообщает пресс-служба украинского парламента, Парубий заявил, что годовщина событий Евромайдана будет важной символической датой для завершения либерализации визового режима, поскольку именно под лозунгом евроинтеграции украинцы выходили на Майдан.

Брок пояснил, что задержка в завершении либерализации визового режима была внутренней институциональной проблемой Европейского Союза и не касалась содержательных вопросов либерализации визового режима.

Парубий передал Броку заявление, подписанное председателем и представителями большинства фракций Верховной Рады Украины относительно завершения процесса либерализации визового режима к годовщине событий Евромайдана.

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12 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Европейский Союз отложил рассмотрение вопроса либерализации визового режима с Украиной в связи с внутренней дискуссии в ЕС по поводу полномочий реагирования на миграционную кризис.

Ранее, 26 сентября, профильный комитет Европарламента поддержал предоставление Украине безвизового режима

По материалам: ZN.UA
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Тэги виза безвизовый
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