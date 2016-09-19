Три заместителя Кубива ничего не знали о его внезапном решении переподчинить "Укртрансгаз"

Решение о выведении "Укртрансгаза" из-под контроля "Нафтогаза" и внесение изменений в устав госхолдинга принималось в обход замминистра Юлии Ковалив, возглавляющей набсовет НАКа.

Урядовий портал

Трое из пяти заместителей Степана Кубива как министра экономического развития и торговли заявили о том, что внезапное решение главы МЭРТ о переподчинении "Укртрансгаза" с ними "не обсуждалось и не согласовывалось", и они не принимали участия в его утверждении.

В частности в совместном заявлении первый замминистра Юлия Ковалив (притом, что она является главой набсовета "Нафтогаза" и курирует связанные с ним и всеми госпредприятиями вопросы), Максим Нефедов и Наталья Микольская подчеркнули свою непричастность к скандальному решению.

"Изменения в устав "Нафтогаза Украины", утвержденные приказом МЭРТ, с нами не обсуждались и не согласовывались. Мы не принимали участия в утверждении этого решения", - отмечается в заявлении, обнародованном на их страницах в Facebook в понедельник, 19 сентября.

В то же время чиновники подчеркивют, что "готовы принять участие в поиске конструктивного выхода из сложившейся ситуации".

В конце прошлой недели стало известно о том, что МЭРТ без ведома руководства "Нафтогаза" внесло изменения в устав госхолдинга, перебрав на себя управление "Укртрансгазом" и контроль над его госзакупками. Распоряжения были подписаны Кубивым.

После разразившегося скандала Кубив вынужден был приостановить свое распоряжение. Решение он пояснил тем, что это якобы необходимо для реформы "Нафтогаза" (его разделения на виды деятельности), а также "с целью нормализации расчетов" между НАКом и "Укртрансгазом". "Но я хочу подчеркнуть, что мы пойдем путем создания независимого управления в "Нафтогазе" и других компаниях, связанных с добычей и транспортировкой газа", - сказал он.

Неожиданное и не афишированное решение МЭРТ вызвало обеспокоенность у ЕБРР - одного из ключевых инвесторов и кредиторов Украины, который пытается разобраться в сложившейся ситуации. "Если наши опасения подтвердятся, то это очень серьезное событие", – сказал старший советник банка Антон Усов.

В самом "Нафтогазе" также указали на опасения по поводу этого решения: "Этот шаг, который был сделан Министерством экономики, полностью противоречит плану по разделению функций НАК и является крупным нарушением этого плана… Самое большое и самое страшное последствие, которое мы можем получить, это отказ Стокгольмского арбитража от рассмотрения по транзитному делу против "Газпрома", - заявил глава компании Андрей Коболев.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

МЭРТ принадлежит 100% акций НАК "Нафтогаз Украины". В свою очередь "Нафтогаз" является 100%-ным собственником акций "Укртрансгаза".