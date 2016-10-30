Тимошенко задекларировала 700 тысяч гривень и арендованное у сестры жилье

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Супруг лидера "Батькивщины" является конечным бенефициаром девяти компаний.

У Тимошенко нет ни автомобилей, ни недвижимости, зато есть драгоценности Василий Артюшенко, ZN.UA

Народный депутат Украины, глава парламентской фракции "Батькивщина"задекларировала 485 тысяч 971 гривню на банковском счету, а также 318 тысяч гривень наличных сбережений.

Согласно электронной декларации политика за 2015 год, ее доходы состояли из 75 тысяч 616 гривень депутатской зарплаты и 80 тысяч 559 гривень, выделенных на выполнение депутатских полномочий.

В то же время, на приобретение товаров и услуг Тимошенко в прошлом году потратила 162 тысячи 500 гривень.

Лидер "Батькивщины" арендует дом площадью 588 квадратных метров в Козине Обуховского района Киевской области, а также имеет "другое право пользования" на земельный участок под объектом аренды в Козине площадью 1500 квадратных метров и земельный участок возле объекта аренды площадью 1862 квадратных метра.

Владельцем дома и земли является двоюродная сестра депутата Шарапова Татьяна Валерьевна.

Тимошенко задекларировала ювелирные изделия: серьги с жемчугом и мелким драгоценными камнями Mikimoto, серьги с жемчугом и мелким драгоценными камнями Chanel, кольцо с мелким драгоценными камнями Dinh Van, серьги с жемчугом и мелким драгоценными камнями Cartier, подвеска с драгоценными камнями Chopard, две единицы бус с жемчужинами, кольцо с жемчугом и мелким драгоценными камнями, набор из сережек и кольца с драгоценными камнями.

Супруг лидера "Батькивщины" Александр получил иностранный доход: 2 миллиона 390 тысяч 942 гривни от Diafox Consulting Limited, 119 тысяч 875 гривень от Britico Product s.r.o, 693 тысяч 183 гривень от Toulouse Net LP, а также страховые выплаты в СК "Арсенал Страхование" в сумме 66 тысяч 337 гривень. Ему также принадлежат мужские наручные часы Corum и Vacheron Constantin и автомобили Mercedes-Benz GL-350 CDI 2014 года выпуска и ГАЗ-14 1983 года выпуска.

Александр Тимошенко является конечным бенефициарным девяти украинских компаний, владея 100% владельцем компании "Леди Ю", а также частями в "Агросоюз Феникс", "Фармасепт", "Деосепт", "Проект А", "Евразийский торговый дом", "Геофорс", "Радекс-Триполье" и "Радекс групп".

Напомним, что срок обязательной подачи электронных деклараций для украинских чиновников истекает 30 октября 2016 года. В течение последних двух месяцев было предпринято несколько безуспешных попыток изменить систему, которую запустили с 1 сентября