Сын Порошенко задекларировал раритетное авто, квартиру и два миллиона зарплаты жены

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Стоимость квартиры в декларации Алексея Порошенко не указана.

Алексей Порошенко задекларировал 77 тыс грн зарплаты депутата Верховная Рада

Народный депутат фракции "Блока Петра Порошенко"Алексей Порошенко указал в своей электронной декларации сведения о владении офисом в Виннице, квартирой в Киеве, тремя автомобилями и зарплату депутата.

Согласно электронной декларации в Едином государственном реестре деклараций, сыну президента Украины Петра Порошенко Алексею Порошенко принадлежит квартира площадью 88,66 кв. м., половина которой принадлежит первой леди Марине Порошенко. Стоимость квартиры в декларации не указана.

Также сын президента задекларировал офис в Виннице, площадью 178,5 кв.м, стоимостью 1 млн 800 тыс грн, автомобили ГАЗ-14 1981 года выпуска, BMW 320i Cabrio 2011 года выпуска, стоимостью в 424 тыс. грн, и автомобиль Land Rover 2013 года выпуска стоимостью в 680 тыс. грн, 77 тыс. грн зарплаты депутата и почти 2 млн грн зарплаты своей жены Юлии.

Ранее сообщалось, что народный депутат фракции "Блока Петра Порошенко" Светлана Залищук указала в своей электронной декларации сведения о владении двумя квартирами в Киеве, автомобилем, счет в иностранном банке и наличные.

Ранее сообщалось, что председатель фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной Раде Игорь Грынив не захотел объяснить происхождение своих доходов и имущества своей семьи. На попытки журналистов программы "Схемы" получить ответы относительно противоречий в декларациях депутат ответил оскорблениями: "Вы мне не интересны! Я вам пояснил. И делайте, что хотите. А относительно вас у меня есть большое презрение".

Напомним, что срок обязательной подачи электронных деклараций для украинских чиновников заканчивается 30 октября 2016 года. В течение последних двух месяцев было сделано несколько безуспешных попыток изменить систему, которую запустили с 1 сентября.