В НАПК озвучили причины проблем при заполнении е-деклараций

Глава НАПК призвала хостинг-провайдера и администратора системы устранить все технические проблемы.

НАПК может обратиться в правоохранительные органы из-за возможного срыва электронного декларирования zbruc.eu

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции рассказали, что причиной трудностей при заполнение электронных деклараций является несостоятельность администратора и хостинг-провайдера системы обеспечить пропускную способность сайта.

"Система работает, но технические службы НАПК фиксируют, что нагрузка на серверное оборудование, обеспечивающее принятие, обработку и накопления информации системы электронного декларирования составляет не более 10%", - написала глава НАПК Наталья Корчак в Facebook.

Она добавила, что такая ситуация ограничивает качественный доступ декларантов к серверному оборудованию системы е-декларирования.

Корчак призвала хостинг-провайдера и администратора системы устранить все препятствия, которые мешают заполнять декларации.

"В противном случае НАПК будет вынуждено рассмотреть вопрос об обращении в правоохранительные органы по возбуждению уголовного дела по срыву электронного декларирования", - подчеркнула Корчак.

Напомним, 27 октября НАПК провело внеочередное заседание из-за системы е-декларирования. На заседании обсуждалось, среди прочего, состояние информационно-телекомуникационной системы "Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления".

В ходе заседания НАПК глава агентства Наталья Корчак заявила, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не будет продлевать сроки электронного декларирования, несмотря на технические проблемы системы.

На прошлой неделе НАБУ призвало НАПК регламентировать форму подачи деклараций. В ведомстве обратили внимание на расхождения между бумажными и электронными декларациями и отметили, что из-за этого перспективы привлечения к ответственности потенциальных коррупционеров "сомнительны".

Подробнее об электронном декларировании читайте в статье "е-декларирование: старт или финиш?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".