Тарута рассказал, откуда получил "заказ" на "войну" с Гонтаревой

По его словам, "заказчиками" являются его избиратели и бизнес, личных интересов якобы нет.

Тарута говорит, что не преследует личных интересов

Народный депутат и экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута, который в последнее время активно добивается отставки главы Национального банка Валерии Гонтаревой, заявляет, что получил такой "заказ" от бизнес-сообщества и своих избирателей, и не преследует при этом никаких интересов.Об он заявил в интервью ZN.UA "Ну, знаете, я в выполнении чьих-то заказов замечен не был, смею предположить. Я всегда работал на людей и для людей — создавал предприятия, рабочие места во многих регионах Украины. Вот и сейчас я этот, как вы выражаетесь, "заказ" получил с двух сторон. С одной стороны — от бизнес-сообщества", - отметил Тарута."Наверное, вы знаете, что я являюсь участником "Украинской бизнес-инициативы", которая своей целью ставит создание новой экономической доктрины. УБИ является точкой притяжения для крупного и среднего бизнеса, который еще функционирует в нашей стране и хочет изменений к лучшему. И там участники сходятся во мнении: при нынешней финансовой системе — без стабильности курса национальной валюты, без возможности привлекать кредиты под разумные проценты, в конечном счете, без доверия к банковской системе — развиваться бизнесу невозможно. Соответственно, никакая даже самая лучшая экономическая доктрина не может быть реализована", - заявил бизнесмен.

По его словам, второй "заказчик" — его избиратели.

"Как депутат Верховной Рады, я ежедневно получаю множество обращений от жителей Мариуполя, которые меня избрали, и не только. Я по всей стране езжу, отовсюду мне звонят и пишут. Это и пострадавшие вкладчики закрытых банков, и мелкий и средний бизнес, который не может сегодня взять кредит на нормальных условиях. Так что если вы ищите заказчиков, то вот они — украинский бизнес и мои избиратели, жители Украины", - отметил Тарута.



Отвечая на вопрос о поддержке со стороны Тимошенко, он признался, что этот публичный процесс против Гонтаревой, общественный процесс, инициировал лично, "поставив на кон свою деловую репутацию, которую нарабатывал десятилетиями".



"Тимошенко поддержала эту инициативу? Отлично. Почему поддержала? Она про это много раз в Раде говорила, но если ищете у нее какие-то другие мотивы, то вы ей этот вопрос задайте. Только ведь не одна Тимошенко. Представители всех фракций поддержали инициативу по отставке Гонтаревой. В том числе депутаты от Блока Петра Порошенко ставят свои подписи под обращением к президенту с требованием уволить Гонтареву. Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности принял решение по ее отставке. Есть консолидация многих сил вокруг моей инициативы. И политических сил, и бизнес-сообщества. Но главное, что общество почти единогласно высказывается за увольнение Гонтаревой — ей не доверяют 98% жителей Украины. Фактически ситуация выглядит так: за увольнение Гонтаревой — вся страна, а против увольнения Гонтаревой — сама Гонтарева, ее соучастники по финансовым схемам и пока, к сожалению, президент Порошенко", - отметил Тарута.

в Вашингтоне на встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка от имени депутата раздавалась брошюра " Гонтарева: Ущерб экономической безопасности Украины". В ней утверждалось, что подконтрольные Гонтаревой финансовые структуры в 2013—2014 годах " отмыли" немало средств, украденных Виктором Януковичем и его окружением. Такие же брошюры получили и депутаты Верховной Рады. Напомним,