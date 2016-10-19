Тарута призвал Порошенко уволить Гонтареву

Народный депутат требует проведения расследования деятельности главы НБУ.

Депутатам в Раде раздали брошюры о Гонтаревой Василий Артюшенко, ZN.UA Народный депутат Сергей Тарута в открытом письме просит президента Петра Порошенко вмешаться в ситуацию, которая сложилась вокруг Национального Банка Украины.

В частности, Тарута отмечает необходимость проведения немедленного расследования деятельности главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

"За 2 года, проведенные на должности главы НБУ, Валерия Гонтарева сумела не только уничтожить банковскую систему страны и обвалить курс национальной валюты, но и принять непосредственное личное участие в колоссальном количестве эпизодов, требующих немедленного расследования и правовой оценки компетентными органами", - пишет народный депутат.

Тарута уверен, что "в результате ее (Гонтаревой - ред.) нахождение во главе нашей финансовой системы в статусе "священной коровы" заставляет многих наших друзей всерьез задуматься о самой возможности финансирования Украины".

Народный депутат призывает Порошенко освободить Гонтареву от должности и "отправить отвечать на вопросы следователей", а на ее место назначить "профессионала с чистыми руками".

Напомним, на прошлой неделе в Вашингтоне на встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка от имени депутата раздавалась брошюра " Гонтарева: Ущерб экономической безопасности Украины". В ней утверждалось, что подконтрольные Гонтаревой финансовые структуры в 2013—2014 годах " отмыли" немало средств, украденных Виктором Януковичем и его окружением. Такие же брошюры во вторник получили и депутаты Верховной Рады.

Кроме того, в понедельник, 17 октября Тарута инициировал рассмотрение на текущей неделе в парламенте отставки Гонтаревой, а также создание временной следственной комиссии по ее деятельности.

Ниже приводим полный текст письма.

Открытое письмо Президенту Украины