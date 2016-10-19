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Тарута призвал Порошенко уволить Гонтареву

19 октября в 13:49

Народный депутат требует проведения расследования деятельности главы НБУ.

гонтарева в раде журнал
Депутатам в Раде раздали брошюры о Гонтаревой
Василий Артюшенко, ZN.UA
Народный депутат Сергей Тарута в открытом письме просит президента Петра Порошенко вмешаться в ситуацию, которая сложилась вокруг Национального Банка Украины. 
 
В частности, Тарута отмечает необходимость проведения немедленного расследования деятельности главы Национального банка Валерии Гонтаревой.
 
"За 2 года, проведенные на должности главы НБУ, Валерия Гонтарева сумела не только уничтожить банковскую систему страны и обвалить курс национальной валюты, но и принять непосредственное личное участие в колоссальном количестве эпизодов, требующих немедленного расследования и правовой оценки компетентными органами", - пишет народный депутат. 
 
Тарута уверен, что "в результате ее (Гонтаревой - ред.) нахождение во главе нашей финансовой системы в статусе "священной коровы" заставляет многих наших друзей всерьез задуматься о самой возможности финансирования Украины".
 
Народный депутат призывает Порошенко освободить Гонтареву от должности и "отправить отвечать на вопросы следователей", а на ее место назначить "профессионала с чистыми руками".
 
Напомним, на прошлой неделе в Вашингтоне на встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка от имени депутата раздавалась брошюра "Гонтарева: Ущерб экономической безопасности Украины". В ней утверждалось, что подконтрольные Гонтаревой финансовые структуры в 2013—2014 годах "отмыли" немало средств, украденных Виктором Януковичем и его окружением. Такие же брошюры во вторник получили и депутаты Верховной Рады.
 
Кроме того, в понедельник, 17 октября Тарута инициировал рассмотрение на текущей неделе в парламенте отставки Гонтаревой, а также создание временной следственной комиссии по ее деятельности.
 
Ниже приводим полный текст письма.
 
Открытое письмо Президенту Украины 

Господин Президент!

Обратиться к Вам вынудила меня ситуация, сложившаяся вокруг Национального Банка Украины - ситуация, требующая Вашего незамедлительного вмешательства.

Как Вам наверняка известно, человек поставленный Вами во главе основного финансового института нашего государства - Национального банка, Валерия Гонтарева, за 2 года проведенные на этой должности сумела не только уничтожить банковскую систему страны и обвалить курс национальной валюты, но и принять непосредственное личное участие в колоссальном количестве эпизодов, требующих немедленного расследования и правовой оценки компетентными органами. 

Говоря проще - Гонтареву необходимо допросить и в случае необходимости - судить.

Вам, Петр Алексеевич, как одному из крупнейших капиталистов нашей страны, известно лучше других, что требования к главе Национального Банка гораздо жестче, нежели к любому другому чиновнику, включая Президента. Эти требования - они не только профессионального, но и морального характера. 

Подобная требовательность объясняется тем, что в современном мире злоупотребления полномочиями в финансовой сфере и финансовая нечистоплотность работают на руку террористам и клептократам, угрожают стабильности мировой финансовой системы.

По правилам госпожи Гонтаревой, которые она переняла от своего предшественника господина Арбузова, казенные и личные средства не отличаются друг от друга. Однако государствам, живущим по таким правилам, цивилизованные страны не дают в кредит и не доверяют инвестиции.

Вам наверняка докладывали о моих встречах в Вашингтоне, Берлине, Париже, Лондоне и Брюсселе. Должен отметить, что во многих высоких кабинетах хорошо известно о серьезнейших подозрениях, выдвинутых в адрес госпожи Гонтаревой. 

В результате - ее нахождение во главе нашей финансовой системы в статусе "священной коровы", действия которой не контролирует так и не сформированный вами Наблюдательный совет, заставляет многих наших друзей всерьез задуматься о самой возможности финансирования Украины.

В настоящее время наша страна переживает сложнейший этап в своей новейшей истории - значительная часть нашей территории оккупирована, население лишились большей части своих накоплений и балансирует на грани выживания, а экономика стремительно идет ко дну. 

Лишь интенсивное реформирование нашей экономической системы при масштабном финансовом содействии со стороны Запада, тот самый "План Маршалла для Украины", о реализации которого я веду переговоры весь последний год, способен спасти Украину и вывести нас на качественно новый виток развития.

Сегодня для Вас, господин Президент, как для гаранта нашей конституции - настал момент истины. Вам безотлагательно необходимо сделать свой выбор - между лояльностью преданным слугам и верностью государственным интересам. Сжечь весь остаток своей политической репутации ради защиты обреченной на персональные санкции Гонтаревой или отправить ее отвечать на вопросы следователей, назначив во главе НБУ профессионала с чистыми руками.

Эта история уже не про Гонтареву, Петр Алексеевич. Эта история уже про Вас.

С уважением,
Народный депутат Украины
Сергей Тарута

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Тэги Гонтарева Тарута расследование
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