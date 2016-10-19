Тарута призвал Порошенко уволить Гонтареву

Народный депутат требует проведения расследования деятельности главы НБУ.
Господин Президент!
Обратиться к Вам вынудила меня ситуация, сложившаяся вокруг Национального Банка Украины - ситуация, требующая Вашего незамедлительного вмешательства.
Как Вам наверняка известно, человек поставленный Вами во главе основного финансового института нашего государства - Национального банка, Валерия Гонтарева, за 2 года проведенные на этой должности сумела не только уничтожить банковскую систему страны и обвалить курс национальной валюты, но и принять непосредственное личное участие в колоссальном количестве эпизодов, требующих немедленного расследования и правовой оценки компетентными органами.
Говоря проще - Гонтареву необходимо допросить и в случае необходимости - судить.
Вам, Петр Алексеевич, как одному из крупнейших капиталистов нашей страны, известно лучше других, что требования к главе Национального Банка гораздо жестче, нежели к любому другому чиновнику, включая Президента. Эти требования - они не только профессионального, но и морального характера.
Подобная требовательность объясняется тем, что в современном мире злоупотребления полномочиями в финансовой сфере и финансовая нечистоплотность работают на руку террористам и клептократам, угрожают стабильности мировой финансовой системы.
По правилам госпожи Гонтаревой, которые она переняла от своего предшественника господина Арбузова, казенные и личные средства не отличаются друг от друга. Однако государствам, живущим по таким правилам, цивилизованные страны не дают в кредит и не доверяют инвестиции.
Вам наверняка докладывали о моих встречах в Вашингтоне, Берлине, Париже, Лондоне и Брюсселе. Должен отметить, что во многих высоких кабинетах хорошо известно о серьезнейших подозрениях, выдвинутых в адрес госпожи Гонтаревой.
В результате - ее нахождение во главе нашей финансовой системы в статусе "священной коровы", действия которой не контролирует так и не сформированный вами Наблюдательный совет, заставляет многих наших друзей всерьез задуматься о самой возможности финансирования Украины.
В настоящее время наша страна переживает сложнейший этап в своей новейшей истории - значительная часть нашей территории оккупирована, население лишились большей части своих накоплений и балансирует на грани выживания, а экономика стремительно идет ко дну.
Лишь интенсивное реформирование нашей экономической системы при масштабном финансовом содействии со стороны Запада, тот самый "План Маршалла для Украины", о реализации которого я веду переговоры весь последний год, способен спасти Украину и вывести нас на качественно новый виток развития.
Сегодня для Вас, господин Президент, как для гаранта нашей конституции - настал момент истины. Вам безотлагательно необходимо сделать свой выбор - между лояльностью преданным слугам и верностью государственным интересам. Сжечь весь остаток своей политической репутации ради защиты обреченной на персональные санкции Гонтаревой или отправить ее отвечать на вопросы следователей, назначив во главе НБУ профессионала с чистыми руками.
Эта история уже не про Гонтареву, Петр Алексеевич. Эта история уже про Вас.
С уважением,
Народный депутат Украины
Сергей Тарута