Суд разрешил прокуратуре изъять в МИД оригиналы "харьковских соглашений"

Следствие намерено установить круг лиц, чьи действия привели к заключению противоречащего Конституции Украины соглашения с РФ.

Следствие расценивает размещение российских войск в Крыму в обмен на скидку на газ как государственную измену Обозреватель

Печерский суд Киева разрешил Главной военной прокуратуре изъять у Министерства иностранных дел оригиналы так называемыхдля проведения экспертизы. Соответствующее судебное решение было приянто 27 декабря, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook вечером во вторник, 3 января.

"У следствия есть достаточные основания полагать, что в указанных документах содержатся сведения, которые могут подтвердить факты нарушения процедур подготовки, принятия, подписания и ратификации соглашения для Украины, определенных законодательством Украины, а также установить круг лиц, чьи действия привели к заключению соглашения, которое противоречит Конституции Украины", – сказано в решении суда.

Сарган уточнила, что Следственным управлением Главной военной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Следствие изучает основания и обстоятельства подписания 21 апреля 2010 года соглашения между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Крыма. Кроме того, прокуратура 19 декабря 2016 года назначила почерковедческую экспертизу. В случае недопуска следователей они могут инициировать проведение обыска в МИД, отметила пресс-секретарь главы ГПУ.

Напомним, в апреле 2010 года были подписаны так называемые "харьковские соглашения": президенты России и Украины - Дмитрий Медведев и Виктор Янукович - в результате переговоров в Харькове договорились продлить срок пребывания российской базы в Крыму на 25 лет, начиная с 2017 года, когда истекал срок действия предыдущего соглашения. Власти обосновали такое соглашение договоренностью "Газпрома" и "Нафтогаза" о льготных ценах (скидках) на газ для Украины.

Данное соглашение было ратифицировано Радой 27 апреля 2010 года со скандалами, драками и процедурными нарушениями.

После аннексии Крыма РФ в одностороннем порядке денонсировала "харьковские соглашения".