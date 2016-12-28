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Суд отложил рассмотрение ходатайства о спецрасследовании госизмены Януковича на неопределенный срок

28 декабря в 13:40

Следственный судья удовлетворил ходатайство защиты Януковича и объявил в судебном заседании перерыв.

Виктор Янукович
Заочное расследование против Януковича откладывается
Печерский районный суд Киева объявил перерыв на неопределенный срок в рассмотрении ходатайства на проведение специального (заочного) расследования по подозрению беглого экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

Как сообщает "Укринформ", соответствующее решение 28 декабря вынесла следственный судья Кристина Тарасюк, удовлетворив ходатайство адвоката Януковича Виталия Сердюка.

"Удовлетворить ходатайство защитника относительно определения подсудности по уголовному производству… Объявить перерыв в заседании суда на неопределенный срок", – зачитала она текст судебного решения.

Ранее Генеральный прокурор Юрий Луценко выразил надежду, что судебное рассмотрение уголовного производства о совершении экс-президентом Виктором Януковичем государственной измены начнется в начале 2017 года. Глава ГПУ подчеркнул, что с нетерпением ждет решения Печерского суда о разрешении на начало специального досудебного следствия. 

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Напомним, в Святошинском районном суде Киева 28 ноября состоялся допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу об убийстве 48 участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут" Александром Маринченко, Сергеем Тамтурой, Олегом Янишевским, Павлом Аброськиным и Сергеем Зинченко.

Во время судебного заседания генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.

Печерский районный суд Киева в среду, 14 декабря, дал разрешение на арест беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

По материалам: ZN.UA
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Тэги суд Янукович ходатайство
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