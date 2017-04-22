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Суд отказал в аресте Мартыненко и отпустил его на поруки

22 апреля в 14:42

Судья Бобровник огласил решение суда об избрании меры пресечения.

мартыненко
Суд отказал в аресте Мартыненко и отпускает его на поруки
НБН
Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего народного депутата Николая Мартыненко и отпустил его на поруки под личное поручительство народных депутатов.

Таким образом судья Александр Бобровник отказал стороне обвинения в избрании меры пресечения Мартыненко в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 300 млн грн.

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Напомним, САП требовала для Мартыненко ареста на 60 дней с возможностью внесения залога на сумму 300 миллионов гривен. По словам главы САП Назара Холодницкого, данная сума обусловлена тем, что оценивается роль каждого участника схемы.

Вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Мартыненко суд депутат поруки
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