Суд обязал НАБУ расследовать регистрацию кандидатуры Онищенко на парламентских выборах 2014 года

НАБУ должно внести в ЕРДР ведомости о злоупотреблении властью Охендовским и Жванией. Порошенко в решении суда не упоминается.

НАБУ должно внести в ЕРДР ведомости о преступлении, о котором беглый депутат сообщил журналистам Влад Содель / Апостроф

Соломенский суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро расследовать факты вероятно незаконной регистрациикандидатом в депутаты Верховной Рады на выборах 2014 года.

Копию решения суда внефракционный народный депутат Виталий Куприй опубликовал на своей странице в Facebook вечером во вторник, 27 декабря. Согласно решению, НАБУ должно внести в Единый реестр досудебных расследование ведомости об уголовном правонарушении с признаками преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (злоупотребление властью), которое вероятно совершили председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский и бывший народный депутат Давид Жвания.

Депутат Куприй подал заявление о совершенном преступлении в НАБУ 15 декабря, после того как Онищенко через СМИ заявил, что его кандидатуру в 2014 году зарегистрировали за взятку. Однако детективы НАБУ, приняв заявление, не внесли соотвествующие ведомости в ЕРДР.

Напомним, 14 декабря Hromadske.ua опубликовало сюжет, в котором народный депутат Александо Онищенко заявил, что заплатил за регистрацию своей кандидатуры на выборах в Верховную Раду в 2014 году 6 миллионов долларов.

Депутат-беглец напомнил, что ЦИК отказалась его регистрировать, сославшись на недостаточное время проживания на территории Украины. Онищенко пытался оспорить решение Центризбиркома, но проиграл суд первой инстанции и апелляцию.

Тогда, якобы по совету президента Петра Порошенко Онищенко обратился за содействием к народному депутату Давиду Жвании, который пообещал уладить вопросы за взятку. По словам Онищенко, после передачи денег Жвании Охендовский лично принял у него документы и зарегистрировал кандидатом в депутаты по мажоритарному округу №93 в Киевской области.

На "странности" в регистрации Онищенко в качестве кандидата-самовыдвиженца на парламентских выборах 2014 года обратила внимание главный редактор ZN.UA Юлия Мостовая: "Онищенко в течение двух лет отсутствовал в стране более чем по 240 дней, что было нарушением требования к кандидату о необходимом пятилетнем проживании на территории Украины. ЦИК, на основании документов, предоставленных, кстати, по инициативе СБУ, отказал претенденту в регистрации. Но волшебные силы помогли любителю длительных отлучек получить решение суда в свою пользу".

Подробнее о "записях Онищенко" и последствиях их передачи иностранным спецслужбам читайте в статье Юлии Мостовой "Ныряют все!" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".