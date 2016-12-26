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Охендовский отказался от очной ставки с Трепаком

26 декабря в 20:00

Глава ЦИК заявил о фальсификации "черной бухгалтерии" ПР, но не решился встретиться с человеком, который передал ее НАБУ.

Михаил Охендовский
В понедельник Охендовского несколько часов допрашивали в НАБУ
Председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский фактически отказался от дачи показаний НАБУ одновременно с бывшим первым заместителем главы СБУ Виктором Трепаком.

Как сообщили ZN.UA источники в Национальном антикоррупционном бюро, Охендовский подал ходатайство о переносе одновременного допроса (очной ставки), который должне был состояться в понедельник, 26 декабря. Поводом для очной ставки между Охендовским и Трепаком стало заявление главы ЦИК о фальсификации материалов "черной бухгалтерии" Партии регионов в части, которая касается его обвинений в получении взяток в особо крупны размерах.

Вместе с тем, в понедельник детективы НАБУ в течение нескольких часов допрашивали Охендовского относительно обстоятельств объявленного ему подозрения.

Ранее НАБУ официально сообщило, что материалы "черной бухгалтерии" ПР, которые в мае были переданы Бюро генералом Трепаком, являются оригинальными документами, и это подтверждено процессуальным путем. Почерковедческая экспертиза установила, что подписи о получении средств на имя главы ЦИК сделаны лично гражданином Охендовским Михаилом Владимировичем.

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 13 декабря Детективы Национального антикоррупционного бюро в аэропорту "Борисполь" вручили уведомление о подозрение председателю Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому, который является фигурантом уголовного производства по "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского подозревают в получении более 1,2 миллиона гривень взяток от Партии регионов.

Соломенский суд Киева  избрал главе ЦИК Михаилу Охендовскому меру пресечения в виде личного обязательства до 13 февраля 2017 года. При этом суд принял решение не назначать залог в сумме 1 млн 291 тисячи гривен, о котором просил представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также отказался отстранять Охендовского от исполнения обязанностей главы ЦИК.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Охендовский ЦИК НАБУ САП Трепак
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1 комментарий
  • kotlar49 Сегодня, 20:50 Інформація про Охіндовського в "чорній бухгалтерії" це - маленька - маленька верхівка великого корупційного айсберга злодіїв "попередніков" і сучасного провладного олігархата. Хто ж його "посадить" : він же - "пам'ятник" і потрібен як сучасній владі,так і - "попереднікам"...А реванш "попередніков" - не за горами...А скільки ЗНАЄ цей "пройдоха", що його краще : або - "замочити",або залишити на верхівці - "недоторканним"... Ответить Цитировать Пожаловаться
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