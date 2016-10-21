Столтенберг допустил проведение совета "НАТО – Россия" по вопросам Украины

После аннексии Крыма альянс решил фактически полностью прекратить сотрудничество с Россией.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность проведения заседания совета "НАТО-Россия" по вопросам, которые касаются Украины.

"После аннексии Крыма в НАТО решили фактически полностью прекратить сотрудничество с Россией. Это решение остается... Но мы также решили продолжить наш политический диалог, мы хотели бы оставить эту возможность открытой, мы не думаем, что нам надо изолировать Россию", - сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко, сообщают "Українські новини".

"Не исключаю встречу совета Россия-НАТО. Мы готовы созвать, но даты пока нет. На совете Россия-НАТО мы будем говорить об Украине ", - отметил генсек НАТО.

В том числе, по его словам, на заседании такого совета будет обсуждаться вопрос "минских договоренностей" и плана мер по имплементации"дорожной карты", о разраьотке которой в Берлине договорилась "Нормандская четверка".

Порошенко, в свою очередь, заявил, что рассчитывает на поддержку НАТО в давлении на Россию с целью выполнения блока по безопасности достигнутых в Минске договоренностей.

Напомним, во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, участники встречи "Нормандской четверки" предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.