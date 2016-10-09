Полторак оценил шансы Украины получить статус основного союзника США вне НАТО

Министр обороны рассказал, когда Украина получит летальное оружие от США.

Министр обороны рассказал, на какое летальное оружие от США может рассчитывать Украина Facebook/Степан Полторак

Украина работает над получением статуса основного союзника США вне НАТО, сообщил министр обороны

"Есть задача, поставленная президентом Украины (Петром Порошенко, – Ред.) – работать в этом направлении… Мы ведем переговоры с Соединенными Штатами. К концу месяца в Украину прибудет советник высокого уровня (отставной генерал армии США Джон Айзайд, – Ред.), который будет помогать сближению и сотрудничеству со США", – рассказал министр в интервью программе "Левый берег с Соней Кошкиной", опубликованном вечером в воскресенье, 9 октября.

Отвечая на уточняющий вопрос ведущей о шансах Украины получить этот статус, министр ответил: "Я считаю, что шансы есть. И очень высокие".

Глава Минобороны также напомнил, что действующая Военная доктрина обозначила курс Украины на вступление в НАТО.

"В 2015 году нами бла принята Военна доктрина, которая определяет четкие задачи. Первое – европейский курс. Второе – вступление в НАТО… Но мы должны доказать нашим партнерам, в том числе, в Альянсе, что у нас есть четкое видение реформ в Вооруженных силах, Министерстве обороны, поскольку они являются необратимыми", – подчеркнул Полторак.

Министр также назвал условия, при выполнении которых Украина может рассчитывать на получение летального оружия от США.

"Летальное оружие мы получим тогда, когда будет принято окончательное решение в Соединенных Штатах… Когда это произойдет, известно только США… Что касается порядка взаимодействия, мы будем просить то, что необходимо в первую очередь… Средства ПВО, противотанковые орудия", – пояснил Полторак.

На сегодняшний день статус основного союзника США вне НАТО имеют 16 государств: Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Филиппины, Тайланд, Египет, Израиль, Иордания, Бахрейн, Кувейт, Марокко, Пакистан, Афганистан, Тунис и Аргентина.

Напомним, 22 сентября палата представителей Конгресса США единогласно одобрила закон H. R. 5094 о поддержке стабильности и демократии в Украине, положения которого предусматривают, среди прочего, возможность передачи Украине летальных оборонительных систем вооружений.

Как заявил министр обороны США Эштон Картер, Соединенные Штаты продолжают рассматривать вопрос о предоставлении Украине оборонительных летальных вооружений.

По словам главы Пентагона, данный вопрос "находится в рассмотрении" и решение будет зависеть "от того, как Россия будет выполнять Минские соглашения".

Вопрос о предоставлении Украине летального оружия рассматривается в США после начала российской агрессии в 2014 году. Посол Украины в США Валерий Чалый считает, что Украина вряд ли получит летальное оружие от США до выборов президента из-за отсутствия "политического решения Белого дома.