Совет послов ЕС официально рассмотрит предоставление безвиза Украине 26 апреля

После принятия безвиза послами, останется только подписание и публикация решения.

Очередной шаг на пути к безвизу для Украины ЕС сделает 26 апреля © European Council

Комитет постоянных представителей Евросоюза, который также называют советом послов ЕС, рассмотрит предоставление Украине безвизового режима 26 апреля. Вопрос визовой либерализации уже внесен в повестку дня, сообщается на сайте Совета ЕС.

Ранее сообщалось, что Совет ЕСЕвросоюза с Украиной на заседании 11 мая. Таким образом, безвизовый режим вступит в силу в июне 2017 года.

Напомним, что 9 марта комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за проект резолюции про внесение Украины в список стран, которым предоставляется безвизовый режим. За решение проголосовали 39 члена комитета, четверо проголосовали против.

Ранее Совет ЕС, Европарламент и Еврокомиссия провели успешный триалог относительно предоставления безвизового режима для Украины, достигнув предварительного соглашения по визовой либерализации для украинцев.