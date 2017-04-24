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Совет послов ЕС официально рассмотрит предоставление безвиза Украине 26 апреля

24 апреля в 13:15

После принятия безвиза послами, останется только подписание и публикация решения.

Украина Евросоюз евроинтеграция
Очередной шаг на пути к безвизу для Украины ЕС сделает 26 апреля
© European Council
Комитет постоянных представителей Евросоюза, который также называют советом послов ЕС, рассмотрит предоставление Украине безвизового режима 26 апреля. Вопрос визовой либерализации уже внесен в повестку дня, сообщается на сайте Совета ЕС.

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Ранее сообщалось, что Совет ЕС окончательно утвердит визовую либерализацию Евросоюза с Украиной на заседании 11 мая. Таким образом, безвизовый режим вступит в силу в июне 2017 года.

Напомним, что 9 марта комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за проект резолюции про внесение Украины в список стран, которым предоставляется безвизовый режим. За решение проголосовали 39 члена комитета, четверо проголосовали против.

Ранее Совет ЕС, Европарламент и Еврокомиссия провели успешный триалог относительно предоставления безвизового режима для Украины, достигнув предварительного соглашения по визовой либерализации для украинцев.

По материалам: ZN.UA
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Тэги безвизовый Украина Евросоюз
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