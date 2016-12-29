СНБО расширил санкции против России

В санкционный список включили депутатов Госдумы, "избранных" в оккупированном Крыму.

Украина включила Поклонскую в санкционный список Сайт президента Украины

Совет национальной безопасности и обороны ввел дополнительныепротив физических и юридических лиц Российской Федерации, причастных к посягательству на территориальную целостность и государственный суверенитет Украины.

"В связи с продолжающейся гибридной агрессий РФ против Украины СНБО ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц государства-агрессора", – сказано в сообщении пресс-службы СНБО по результатам заседания Совета в четверг, 29 декабря.

В частности, введены санкции против депутатов Государственной Думы РФ, "избранных" на так называемых "выборах" в оккупированных Крыму и Севастополе, членов так называемых "избирательных комиссий", украинских предприятий в Крыму, которые были незаконно перерегистрированы по российскому законодательству.

В санкционный список включены должностные лица российских правоохранительных органов и судов, причастные к незаконному удерживанию украинских граждан в РФ, а также бывшие украинские должностные лица, которые объявлены в розыск, скрываются за рубежом и причастны к финансированию террористической деятельности и гибридной агрессии РФ против Украины.

Кроме того, СНБО ввел санкции против подконтрольных России юридических лиц, причастных к ведению РФ гибридной войны против Украины в информационной сфере и киберпространстве.

"Для обеспечения прозрачности и синхронизации действия все санкции, примененные к физическим и юридическим лицам, продлены на 1 год", – уточнили в СНБО.

Как сообщалось, решение о продлении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении юридических и физических лиц, причастных к гибридной агрессии РФ против Украины, было принято на заседании СНБО 16 сентября. Через месяц президент Украины Петр Порошенко своим указом №467/2016 ввел это решение в действие. Указ вступил в силу 31 октября.