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СНБО расширил санкции против России

29 декабря в 19:11

В санкционный список включили депутатов Госдумы, "избранных" в оккупированном Крыму.

СНБО РНБО
Украина включила Поклонскую в санкционный список
Сайт президента Украины
Совет национальной безопасности и обороны ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц Российской Федерации, причастных к посягательству на территориальную целостность и государственный суверенитет Украины.

"В связи с продолжающейся гибридной агрессий РФ против Украины СНБО ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц государства-агрессора", – сказано в сообщении пресс-службы СНБО по результатам заседания Совета в четверг, 29 декабря.

В частности, введены санкции против депутатов Государственной Думы РФ, "избранных" на так называемых "выборах" в оккупированных Крыму и Севастополе, членов так называемых "избирательных комиссий", украинских предприятий в Крыму, которые были незаконно перерегистрированы по российскому законодательству.

В санкционный список  включены должностные лица российских правоохранительных органов и судов, причастные к незаконному удерживанию украинских граждан в РФ, а также бывшие украинские должностные лица, которые объявлены в розыск, скрываются за рубежом и причастны к финансированию террористической деятельности и гибридной агрессии РФ против Украины.

Кроме того, СНБО ввел санкции против подконтрольных России юридических лиц, причастных к ведению РФ гибридной войны против Украины в информационной сфере и киберпространстве.

"Для обеспечения прозрачности и синхронизации действия все санкции, примененные к физическим и юридическим лицам, продлены на 1 год", – уточнили в СНБО.

 

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Как сообщалось, решение о продлении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении юридических и физических лиц, причастных к гибридной агрессии  РФ  против Украины, было принято на заседании СНБО 16 сентября. Через месяц президент Украины Петр Порошенко своим указом №467/2016 ввел это решение в действие. Указ вступил в силу 31 октября.

По материалам: ZN.UA
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Тэги СНБО санкции РФ Украина
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