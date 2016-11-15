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Шульц сообщил о готовности Европарламента поддержать безвизовый режим для Украины

15 ноября в 19:13

Президент Европарламента призвал Киев продолжить антикоррупционную и судебную реформы.

 

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Президент Европарламента заявил, что Украина и ЕС нужны друг другу
business.ua
Европарламент готов предоставить безвизовый режим Украине, чтобы поддержать дальнейшие реформы и экономическое развитие страны, заявил президент Европейского Парламента Мартин Шульц в видеообращении к членам Европейской бизнес-ассоциации во вторник, 15 ноября.

"Хочу подчеркнуть: не только Украина нуждается в ЕС, но и ЕС нуждается в Украине. Именно поэтому мы продолжим поддержку Украины, наша цель остается неизменной – экономически развитая и свободная Украина", – цитирует Шульца "Европейская правда".

Глава Европарламента выразил уверенность, что визовая либерализация приведет к увеличению иностранных инвестиций и будет способствовать экономическому развитию Украины.

В то же время, Шульц подчеркнул, что "часть работы должна сделать Украина".

"Мы видим, что внутри Украины до сих пор есть противоречия. Именно поэтому вы должны продолжить антикоррупционную и судебную реформы,  а также реализацию Минских договоренностей", – резюмировал президент Европарламента.

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Ранее сообщалось, что послы ЕС обсудят предоставление Украине безвизового режима 17 ноября.

Напомним, 26 сентября, профильный комитет Европарламента поддержал предоставление Украине безвизового режима. После успешного голосования по докладу и мандату, Европарламент должен будет утвердить состав переговорной команды, которая будет вести переговоры с Еврокомиссией и Европейским Советом. Группу переговорщиков ЕП возглавит британский депутат Клод Мораес. В ее состав также войдет докладчик по Украине Мария Габриэль из Болгарии.

Как уверяет президент Украины Петр Порошенко, Украина получит решение о введении безвизового режима со стороны Европейского Союза к саммиту Украина-ЕС 24 ноября.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ЕС безвизовый режим Украина Европарламент
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