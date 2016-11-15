Шульц сообщил о готовности Европарламента поддержать безвизовый режим для Украины

Президент Европарламента призвал Киев продолжить антикоррупционную и судебную реформы.

Президент Европарламента заявил, что Украина и ЕС нужны друг другу business.ua

Европарламент готов предоставитьУкраине, чтобы поддержать дальнейшие реформы и экономическое развитие страны, заявил президент Европейского Парламента Мартин Шульц в видеообращении к членам Европейской бизнес-ассоциации во вторник, 15 ноября.

"Хочу подчеркнуть: не только Украина нуждается в ЕС, но и ЕС нуждается в Украине. Именно поэтому мы продолжим поддержку Украины, наша цель остается неизменной – экономически развитая и свободная Украина", – цитирует Шульца "Европейская правда".

Глава Европарламента выразил уверенность, что визовая либерализация приведет к увеличению иностранных инвестиций и будет способствовать экономическому развитию Украины.

В то же время, Шульц подчеркнул, что "часть работы должна сделать Украина".

"Мы видим, что внутри Украины до сих пор есть противоречия. Именно поэтому вы должны продолжить антикоррупционную и судебную реформы, а также реализацию Минских договоренностей", – резюмировал президент Европарламента.

Ранее сообщалось, что послы ЕС обсудят предоставление Украине безвизового режима 17 ноября.

Напомним, 26 сентября, профильный комитет Европарламента поддержал предоставление Украине безвизового режима. После успешного голосования по докладу и мандату, Европарламент должен будет утвердить состав переговорной команды, которая будет вести переговоры с Еврокомиссией и Европейским Советом. Группу переговорщиков ЕП возглавит британский депутат Клод Мораес. В ее состав также войдет докладчик по Украине Мария Габриэль из Болгарии.

Как уверяет президент Украины Петр Порошенко, Украина получит решение о введении безвизового режима со стороны Европейского Союза к саммиту Украина-ЕС 24 ноября.