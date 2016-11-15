Совет ЕС заявил о необходимости "своевременно" предоставить Украине безвизовый режим

В сообщении Совета ЕС не указаны конкретные временные рамки визовой либерализации.

В Совете ЕС осознают важность предоставления Украине безвизового режима 112 Украина

В Совете Европейского Союза осознают важность своевременного принятия решений о предоставлении Украине и Грузии

"Совет подчеркивает важность своевременного завершения процессов принятия решений, необходимых для визовой либерализации для Грузии и Украины", – сказано в выводах Совета ЕС по вопросам сотрудничества со странами Восточного партнерства, опубликованных в понедельник, 14 ноября.

В то же время, в сообщении не указаны временные рамки для принятия решения по безвизовому режиму с Украиной и Грузией.

Ранее еврокомиссар Йоханнес Хан пообещал президенту Украины Петру Порошенко скорый прогресс по безвизовому режиму. Посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли сделал аналогичное заявление во время беседы с председателем Верховной Рады Андреем Парубием.

Напомним, что Европейский союз отложил рассмотрение вопроса либерализации визового режима для Украины в связи с внутренней дискуссией в ЕС по поводу полномочий реагирования на миграционный кризис.

В тоже время, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Евросоюз должен завершить все внутренние процедуры для предоставления Украине безвизового режима до 24 ноября. Данную информацию подтвердила евродепутат, докладчик по Украине Мария Габриель, которая указала, что Европарламент должен рассмотреть вопрос отмены виз для Украины до саммита Украина-ЕС, намеченного на этот день.