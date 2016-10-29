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Съезд БПП принял решение об участии в выборах в объединенные территориальные громады

29 октября в 14:41

Вопрос о новом лидере партии БПП на съезде не обсуждался. Отложили на будущее.

БПП
Нового лидера партии БПП вместо Виталия Кличко пока не избирали
Блок Петра Порошенко
Съезд партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" проходил в закрытом режиме без представителей прессы.

"Сегодня на съезде не обсуждался вопрос относительно руководителя партии. Мы думаем обсудить этот вопрос на одном из следующих съездов", - сообщил руководитель секретариата партии БПП, народный депутат Максим Саврасов.

Он отметил, что для съезда, на котором будет обсуждаться вопрос избрания руководителя политсилы, будет арендовано большее помещение и туда пригласят журналистов.

По словам Саврасова, съезд принял решение об участии в выборах в объединенные территориальные громады местных организаций партии, которые пройдут 4 декабря, а также в первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 11 и 18 декабря.

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Напомним, что 26 мая 2016 года Виталий Кличко написал заявление о сложении полномочий главы партии БПП в связи со вступлением в силу нового закона о государственной службе. Он сообщил, что уже передал заявление на рассмотрение политсовета и съезда партии. При этом мэр Киева не назвал конкретных дат.

3 июня президент Украины Петр Порошенко заявил, что партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" рассматривает несколько кандидатур на должность нового руководителя политической силы.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги партия БПП Порошенко
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