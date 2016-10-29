Съезд БПП принял решение об участии в выборах в объединенные территориальные громады

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Вопрос о новом лидере партии БПП на съезде не обсуждался. Отложили на будущее.

Нового лидера партии БПП вместо Виталия Кличко пока не избирали Блок Петра Порошенко

проходил в закрытом режиме без представителей прессы.

"Сегодня на съезде не обсуждался вопрос относительно руководителя партии. Мы думаем обсудить этот вопрос на одном из следующих съездов", - сообщил руководитель секретариата партии БПП, народный депутат Максим Саврасов.

Он отметил, что для съезда, на котором будет обсуждаться вопрос избрания руководителя политсилы, будет арендовано большее помещение и туда пригласят журналистов.

По словам Саврасова, съезд принял решение об участии в выборах в объединенные территориальные громады местных организаций партии, которые пройдут 4 декабря, а также в первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 11 и 18 декабря.

Напомним, что 26 мая 2016 года Виталий Кличко написал заявление о сложении полномочий главы партии БПП в связи со вступлением в силу нового закона о государственной службе. Он сообщил, что уже передал заявление на рассмотрение политсовета и съезда партии. При этом мэр Киева не назвал конкретных дат.

3 июня президент Украины Петр Порошенко заявил, что партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" рассматривает несколько кандидатур на должность нового руководителя политической силы.