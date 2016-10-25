Депутат от БПП приобрел у экс-бухгалтерши семьи Луценко скандальную недвижимость на Печерске – СМИ

Один из богатейших депутатов Украины приобрел семь квартир у пенсионерки из Зазимья, которая ранее работала с женой Юрия Луценко.

Депутат Загорий выкупил у экс-бухгалтерши семьи Луценко недвижимость стоимостью более 5 млн долларов LB.ua

Депутат Верховной Рады от БПП Глеб Загорий 17 октября приобрел восемь помещений у, на которую были записаны несколько связанных с Луценко компаний и объектов недвижимости.

Как сообщают "Наші гроші", ссылаясь на данные реестра недвижимости, речь идет о семи квартирах и одном нежилом помещении на улице Эспланадной, 32 "В" в Печерском районе Киева. В сентябре этого года весь дом находился в продаже за 5,3 млн долларов.

Отмечается, что по состоянию на 7.09.2016, владельцем недвижимости являлась Светлана Рыженко – 67-летняя сельская жительница села Зазимье Киевской области.

Проданные помещения сдавало в аренду ООО "Бизнес-центр "Лотос", владельцем которого является сын генпрокурора Александр Луценко. Рыженко, при этом, ранее рассказала журналистам, что действительно является владелицей квартир на Эспланадной, а также то, что ранее была бухгалтером в принадлежащей семье Луценко компании "Украинские новейшие коммуникации". До этого она работала в АМКУ, вместе с женой Луценко, ныне народным депутатом Ириной Луценко.

Выкупивший недвижимость у пенсионерки народный депутат Глеб Загорий является собственником фармацевтической компании "Дарница". СМИ называют Загория одним из участников неформальной "группы Третьякова" в парламентской фракции БПП (в которую также входит Ирина Луценко), а также одним из самых богатых депутатов Верховной Рады, состояние которого оценивается в более чем 39 млн грн.

Накануне, 24 октября, депутат Сергей Лещенко заявил, что генпрокурор Юрий Луценко владеет огромным домом в центре Киева, но "оформлено все на бухгалтершу его жены". "Действующий генпрокурор – у него оформлено все на бухгалтершу его жены, владелец огромного дома в центре города", – заявил он.

В свою очередь, Юрий Луценко опроверг заявление Лещенко о том, что он или члены его семьи владеют домом в центре Киева. Генпрокурор также заявил, что он сейчас заполняет электронную декларацию и сдаст ее своевременно.

Ранее СМИ сообщали, что компания, которая записана на сына генпрокурора Александра Луценко, зарабатывает на том, что сдает в аренду старинный дом на Печерске, стоимостью миллионы долларов. Недвижимость при этом записана на сельскую жительницу, 67-летнюю пенсионерку Светлану Рыженко - бывшую бухгалтершу семейной фирмы Луценко. Как выяснилось позже, эта женщина оказалась также соучредительницей фирмы, в которой когда-то работала жена генпрокурора, народный депутат Ирина Луценко.