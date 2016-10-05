Сейм Польши может ввести уголовную ответственность за отрицание "преступлений УПА" на Волыни

Польский парламент рассмотрит проекты внесения жестких изменений в закон об Институте национальной памяти.

Польский Сейм может объявить отрицание "преступлений украинских националистов" в годы ВМВ преступлением flickr/Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

Нижняя палата польского парламента () 6 октября рассмотрит проект изменений в закон об Институте национальной памяти, предусматривающий возможность привлечения к ответственности лиц, отрицающих "преступления украинских националистов" на Волыни и в Восточной Галичине.

Как сообщает PolskieRadio, на рассмотрение Сейма законопроект внесла депутатская фракция Kukiz'15. Документ делает возможным открытие уголовных производств относительно лиц, которые отрицают "преступления украинских националистов и формирований, сотрудничавших с Третьим Рейхом, относительно граждан Второй Речи Посполитой".

Еще один законопроект от данной фракции предполагает введение ответственности для лиц, которые употребляют выражение "польские лагеря смерти", в виде штрафов и лишения свободы сроком до трех лет.

22 июля Сейм Польши вслед за Сенатом установил 11 июля "днем памяти жертв геноцида", совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой в 1939-1945 гг."

В ответ на решение Сената и постановление Сейма Польши, 8 сентября Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила "односторонние действия Сената и Сейма Республики Польша, направленные на пересмотр результатов сотрудничества, которые были достигнуты во время конструктивного украинско-польского диалога за последние десятилетия".

Напомним, что наиболее резонансным событием польско-украинского противостояния во Второй мировой войне была Волынская трагедия (или, как говорят поляки, Волынская резня) — обоюдные этнические чистки, которые их совершили Украинская повстанческая армия (УПА) и польская Армия Крайова (АК) при участии польских батальонов шуцманшафта и советских партизан.

Подробнее о политике национальной памяти в Польше и Украине, законопроектах, касающихся Волынской трагедии и возможных последствиях их принятия читайте в статье Владимира Кравченко "Тени погибших предков" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".