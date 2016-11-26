Савченко заявила о намерении создать политическую партию

По ее словам, она не намерена выходить из состава парламентской фракции.
Народный депутат Украины фракции "Батькивщина" Надежда Савченко заявила о начале самостоятельной политической карьеры и о намерениях сформировать политическую партию
"Я не буду входить в партию. Я становлюсь независимым политиком", - сказала она.
Савченко также добавила, что открывает свой фонд.
"Я выбираю – вести "рух" вместе с вами. Только не то "рух", которое создает Саакашвили – новых идей, не тот "Рух", который сейчас представляют Кишкарь Кривенко и в Верховной Раде. Это – то "рух", с которым я познакомилась, который является источником ценностей, которые ... не были реализованы, за которые выходил Майдан", - заявила она.
При этом депутат пояснила, что "Народный Рух Украины" - это партия, но, кроме партии, это еще и общественная организация.
"Вот я за эту общественную организацию", - добавила она.
Савченко также подчеркнула, что не намерена выходить из состава фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Украины.
Ранее сообщалось, что во фракции "Блок Петра Порошенко" предлагают привлечь к ответственности народного депутата Надежду Савченко за оскорбительные высказывания в парламенте.Интерфакс-Украина