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Савченко заявила о намерении создать политическую партию

26 ноября в 16:10

По ее словам, она не намерена выходить из состава парламентской фракции.

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Савченко также заявила, что открывает свой фонд
Василий Артюшенко, ZN.UA

Народный депутат Украины фракции "Батькивщина" Надежда Савченко заявила о начале самостоятельной политической карьеры и о намерениях сформировать политическую партию

"Я не буду входить в партию. Я становлюсь независимым политиком", - сказала она.

Савченко также добавила, что открывает свой фонд.

"Я выбираю – вести "рух" вместе с вами. Только не то "рух", которое создает Саакашвили – новых идей, не тот "Рух", который сейчас представляют Кишкарь Кривенко и в Верховной Раде. Это – то "рух", с которым я познакомилась, который является источником ценностей, которые ... не были реализованы, за которые выходил Майдан", - заявила она.

При этом депутат пояснила, что "Народный Рух Украины" - это партия, но, кроме партии, это еще и общественная организация.

"Вот я за эту общественную организацию", - добавила она.

Савченко также подчеркнула, что не намерена выходить из состава фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Украины.

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Ранее сообщалось, что во фракции "Блок Петра Порошенко" предлагают привлечь к ответственности народного депутата Надежду Савченко за оскорбительные высказывания в парламенте.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Савченко Рух партия Украина
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