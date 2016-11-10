Савченко дала в суде показания против Плотницкого

Главаря группировки "ЛНР" заочно судят в Киеве.
Заседание сосотоялось в Подольском суде Киева в четверг, 10 ноября, сообщает Цензор.Нет.
Савченко дала показания о ее похищении боевиками летом 2014 года. После этого судья объявил перерыв до 16 ноября по просьбе матери депутата, которая пожаловалась на усталость.
Напомним, 31 августа суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева о рассмотрении уголовного производства в отношении Плотницкого по специальной процедуре без участия обвиняемого.
24 марта обвинительный акт по Плотницкому передали в суд. Главарю группировки "ЛНР" инкриминируют теракт и похищение украинской летчицы Надежды Савченко.
Как установило следствие, в мае 2014 года Плотницкий создал незаконное вооруженное формирование "Заря", боевики которого 17 июня, выполняя преступное указание главаря, совершили нападение на военнослужащих 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". В ходе вооруженного противостояния террористам удалось захватить в плен старшего лейтенанта ВСУ Надежду Савченко и вывезти ее в Луганск, где она длительное время содержалась в здании местного военкомата. Поздно вечером 23 июня Савченко незаконно, против ее воли и с вооруженным сопровождением переправили через государственную границу Украины на территорию Российской Федерации.Цензор.нет