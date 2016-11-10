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Савченко дала в суде показания против Плотницкого

10 ноября в 23:56

Главаря группировки "ЛНР" заочно судят в Киеве.

Савченко
Плотницкого судят в Киеве, пока он отсиживается в оккупированном Луганске
Цензор.нет
Народный депутат от "Батькивщины" Надежда Савченко дала показания на судебном заседании по делу против главаря террористической группировки "ЛНР" Игоря Плотницкого.

Заседание сосотоялось в Подольском суде Киева в четверг, 10 ноября, сообщает Цензор.Нет.

Савченко дала показания о ее похищении боевиками летом 2014 года. После этого судья объявил перерыв до 16 ноября по просьбе матери депутата, которая пожаловалась на усталость.

Напомним, 31 августа суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева о рассмотрении уголовного производства в отношении Плотницкого по специальной процедуре без участия обвиняемого.

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24 марта обвинительный акт по Плотницкому передали в суд. Главарю группировки "ЛНР" инкриминируют теракт и похищение украинской летчицы Надежды Савченко.

Как установило следствие, в мае 2014 года Плотницкий создал незаконное вооруженное формирование "Заря", боевики которого 17 июня, выполняя преступное указание главаря, совершили нападение на военнослужащих 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". В ходе вооруженного противостояния террористам удалось захватить в плен старшего лейтенанта ВСУ Надежду Савченко и вывезти ее в Луганск, где она длительное время содержалась в здании местного военкомата. Поздно вечером 23 июня Савченко незаконно, против ее воли и с вооруженным сопровождением переправили через государственную границу Украины на территорию Российской Федерации.

По материалам: Цензор.нет
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Тэги Плотницкий Луганск Савченко ЛНР суд
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