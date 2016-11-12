САП вернула в НАБУ подозрение Охендовскому в получении ним средств из "черной кассы" регионалов

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Детективы установили, что глава ЦИК незаконно получил от Партии регионов 15 тысяч долларов.

Специализированная антикоррупционная прокуратура вернула в НАБУ проект подозрения в отношении председателя ЦИК Михаила Охендовского, который выступает одним из фигурантов дела "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Оксана Денисова. По ее словам, Охендовский упоминается в документах "черной кассы" регионалов пять раз.

"Детективы бюро четко отследили, что одна из выплат Охендовскому на сумму 15 тыс. долл. по дате совпала с днем получения им такой же суммы средств на личный счет, после чего председатель ЦИК якобы потратил их за границей", – отмечает автор.

По словам Денисовой, САП вернула подозрение в НАБУ с требованием провести экономическую экспертизу, хотя информации для сообщения Охендовскому о подозрении и начале расследования было вполне достаточно.

Она также отмечает, что коммуникация между НАБУ и САП сегодня осуществляется через Генпрокуратуру.

"Подобные этим ответы побуждают руководство НАБУ в отношениях с САП тотально перейти от передачи к исключительно официальной переписке, но проблема в том, что у антикоррупционного прокурора до сих пор нет собственной полноценной канцелярии, и переписка с ним идет через ГПУ. А это, в условиях склонности Резницкой к "делоцензированию", будет иметь свои специфические последствия...", – заключила Денисова.

11 ноября в НАБУ заявили, что готовы объявить первые подозрения фигурантам дела о "черной бухгалтерии" Партии регионов, хотя еще в конце сентября Артем Сытник заявлял, что первые обвинения по делу могут быть переданы в суд в октябре.

Напомним, ZN.UA сообщало, что Виктор Трепак передал НАБУ документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников. Речь идет о так называемой "черной бухгалтерии" ПР с общими выплатами на сумму около $ 2 миллиардов.

В интервью ZN.UA Трепак рассказал, что материалы "черной бухгалтерии" ПР дают возможность проанализировать связи представителей нынешней власти с предшественниками и их отношения непосредственно во время протестов на Майдане.

Подробнее о перспективах дела "черной бухгалтерии" Партии регионов читайте в статье Оксаны Денисовой "Как "черная бухгалтерия" ПР может превратиться в невидимую" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".