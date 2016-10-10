Саммит Украина-ЕС состоится 24 ноября в Брюсселе

Во время ноябрьского саммита Украина-ЕС представители сторон обсудят либерализацию визового режима между Украиной и ЕС, а также реализацию Минских договоренностей.

XVIII саммит Украина-ЕС пройдет в Брюсселе 24 ноября Василий Артюшенко, ZN.UA

XVIII саммит Украина-ЕС пройдет в Брюсселе 24 ноября, сообщает пресс-служба Совета Европейского Союза.

"В четверг 24 ноября Дональд Туск, председатель Европейского совета примет 18-й саммит Украина-ЕС. Он будет представлять ЕС вместе с Жан-Клодом Юнкером, президентом Европейской комиссии. Президент Украины Петр Порошенко будет представлять Украину", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте совета ЕС в понедельник, 10 октября.

Согласно сообщению, представители сторон обсудят либерализацию визового режима между Украиной и ЕС, реализацию Минских договоренностей, а также меры по борьбе с коррупцией в Украине и согласование плана реформ.

Очередной ежегодный саммит Украина-ЕС должен был пройти еще в мае текущего года, однако по договоренности сторон он был перенесен на осень 2016 года. Причиной переноса стало желание обеих сторон содержательно наполнить это мероприятие конкретными результатами.

В частности, стороны ожидают, что на саммите уже будет возможность сделать конкретные заявления относительно безвизового режима для Украины, а также перспективы дальнейшей ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Кроме того, Киеву была дана возможность провести ключевые реформы в рамках сотрудничества с МВФ, которые в том числе открывают путь для макрофинансовой помощи со стороны ЕС.

Ранее МИД Украины уже сообщал, что саммит Украина - Европейский Союз может пройти 24 ноября в Брюсселе.

Сообщалось, что что главной целью саммита станет обеспечение максимальной эффективной поддержки Украины со стороны ЕС в противодействии агрессии России путем продления санкций до полного выполнения достигнутых в Минске договоренностей. Кроме того, отмечалось, что саммит должен стать площадкой для окончательного разрешения процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как пишет Татьяна Силина в свежем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина", отказ Нидерландов от ратификации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС поставит на нем крест. Автор отмечает, что вероятность того, что правительство все же внесет в парламент предложение об отказе Нидерландов ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС, достаточно велика. Принятие голландским парламентом данного предложения означает, что Соглашение работать не будет.

Подробнее читайте в статье Татьяны Силиной "Спасут или погубят Нидерланды ассоциацию Украины с ЕС?".

Ранее профильный комитет Европарламента одобрил безвизовый режим для Украины. После успешного голосования по докладу и мандату, Европарламент должен будет утвердить состав переговорной команды, которая будет вести переговоры с Еврокомиссией и Европейским Советом. Группу переговорщиков ЕП возглавит британский депутат Клод Мораес.

26 августа вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сказала, что окончательное решение ЕС о предоставлении Украине безвизового режима ожидается в октябре.