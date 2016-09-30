Украина не получит третий транш финпомощи от ЕС на 600 млн евро в этом году

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В Минфине надеются, что Украина сможет привлечь средства хотя бы в начале 2017 года.

Шанс получить второй транш финпомощи ЕС еще есть Коллаж ZN.UA

Украина в этом году уже не сможет получить давно ожидаемый третий транш макрофинансовой помощи от Евросоюза на сумму 600 млн евро. Привлечение средств отстрочено на следующий 2017 год, сообщил заместитель министра финансов Юрий Буца. В то же время, возможность получить второй транш на такую сумму до конца года еще есть.

"У нас перенесен третий транш на 600 млн евро макрофинансовой помощи. Мы надеемся привлечь его в начале следующего года", - сказал он, выступая на "Украинском финансовом форуме" в Одессе в пятницу, 30 сентября.

Причина отсрочки транша - невыполнение условий ЕС (отсутствие некоторых законов, принятия которых требует Брюссель).

"В планах было получение двух траншей макрофинансовой помощи - второго и третьего, каждый по 600 млн евро. Поскольку парламент только недавно принял закон о НКРЭКУ, мы получили возможность получить только второй транш и объективно понимаем: выполнить условия третьего уже не успеем", сказал Буца.

Среди необходимых законодательных актов для получения третьего транша, по его словам, - законы о госслужбе и о службе в муниципальных органах власти.

Напомним, Евроrомиссия еще в июле 2015 года выделила Украине макрофинансову помощь ЕС на общую сумму 1,8 млрд евро, поступление средств разбито на три транша каждый по 600 млн евро. Украина получила только первый транш.

Отметим, что одним из проблемных вопросов также является требование ЕС снять запрет на экспорт древесины из Украины.

Как писало ZN.UA, украинская деревообработка оказалась на перекрестке собственных интересов и евроинтеграцией Украины. Так, ЕС выступает против закона Украины, которым был введен мораторий на экспорт круглого леса, поскольку он нарушает соглашение об ассоциации с ЕС. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе считает возможным компромисс по мораторию на вывоз круглого леса.

Евросоюз с 2014 года оказывает финансовую помощь для поддержки процесса стабилизации и реформ в Украине (3,4 млрд евро макрофинансовой помощи, 900 млн евро двусторонней помощи на развитие, 500 млн евро региональной помощи, 50 млн евро ради стабильности и мира, 60 млн евро гуманитарной помощи).