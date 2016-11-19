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Саакашвили сообщил о создании новой политсилы

19 ноября в 20:55

Экс-глава Одесской ОГА анонсировал собрание "открытой Рады" в Киеве на следующей неделе.

Саакашвили
Саакашвили объявил о создании нового политического проекта для участия в выборах
Саакашвили/Facebook
Бывший председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили объявил о создании политического движения "Рух новых сил".

"Ведь именно слово "Рух" - отражает все, что мы делаем, оно символ изменений, символ победы", – пояснил Саакашвили выбор названия для политсилы на своей странице в Facebook  в субботу, 19 ноября.

Политик также анонсировал проведения "открытой Рады" в Киеве 27 ноября.

"Мы хотим пригласить всех, кто готов к командной работе, наших активистов и союзников прийти 27 ноября в 13.00 к памятнику Вячеславу Чорноволу в Киеве на открытую Раду. Мы приглашаем представителей всех демократических политических сил", – добавил Саакашвили.

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Напомним, 7 ноября Михеил Саакашвили объявил о решении уйти в отставку с поста главы Одесской областной государственной администрации. Говоря о причинах своего решения, Саакашвили выступил с критикой президента Украины Петра Порошенко. Президент принял отставку Саакашвили 9 ноября.

11 ноября в Киеве Саакашвили сообщил о намерении создать новую политическую партию, с которой он хочет пойти на досрочные выборы в парламент.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Саакашвили партия Рада
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2 комментария
  • Человек без Кошки Сегодня, 22:04 Украиной хотят править беглые грузины?Печально....... Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Іо Нік Сегодня, 21:14 Народний Рух України, на початку 90-х став символом боротьби за незалежність, тому політтехнологи, гадаю, вдало порадили Міхо використати слово "Рух", хоча "Рух нових сил" звучить не так сильно, як НРУ! Ответить Цитировать Пожаловаться
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