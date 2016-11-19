Саакашвили сообщил о создании новой политсилы

Экс-глава Одесской ОГА анонсировал собрание "открытой Рады" в Киеве на следующей неделе.
"Ведь именно слово "Рух" - отражает все, что мы делаем, оно символ изменений, символ победы", – пояснил Саакашвили выбор названия для политсилы на своей странице в Facebook в субботу, 19 ноября.
Политик также анонсировал проведения "открытой Рады" в Киеве 27 ноября.
"Мы хотим пригласить всех, кто готов к командной работе, наших активистов и союзников прийти 27 ноября в 13.00 к памятнику Вячеславу Чорноволу в Киеве на открытую Раду. Мы приглашаем представителей всех демократических политических сил", – добавил Саакашвили.
Напомним, 7 ноября Михеил Саакашвили объявил о решении уйти в отставку с поста главы Одесской областной государственной администрации. Говоря о причинах своего решения, Саакашвили выступил с критикой президента Украины Петра Порошенко. Президент принял отставку Саакашвили 9 ноября.
11 ноября в Киеве Саакашвили сообщил о намерении создать новую политическую партию, с которой он хочет пойти на досрочные выборы в парламент.ZN.UA