Порошенко прокомментировал заявление об отставке Саакашвили

Если Саакашвили решил заняться оппозиционной деятельностью, то в демократической Украине это возможно.

Стало известно, что Порошенко думает об отставке Саакашвили Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Кабинет министров согласует отставку главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили.

"Мы демократическое государство, и если он принял решение начать политическую кампанию на оппозиционном поле… Я надеюсь, завтра правительство поддержит его решение об отставке с поста главы облгосадминистрации, если он решил заняться политической активностью", - сказал Порошенко журналистам в столице Словении Любляне.

Напомним, что 7 ноября Михеил Саакашвили объявил, что принял решение уйти в отставку с поста главы Одесской ОГА. Говоря о причинах своего решения, Саакашвили выступил с критикой президента Украины Петра Порошенко.

В пресс-службе президента Украины заявили, что отставка Саакашвили будет принята, если Кабинет министров Украины внесет соответствующее представление. В Кабмине сообщили, что готовы согласовать отставку Саакашвили.

30 мая 2015 года президент Украины Петр Порошенко представил нового главу Одесской областной администрации, которым стал экс-президент Грузии Михеил Саакашвили. Тогда же Саакашвили пообещал превратить Одессу в столицу Причерноморья.

Через год, 30 мая 2016 года, Петр Порошенко положительно оценил работу Михеила Саакашвили на посту главы Одесской ОГА. Президент заявил, что "наша команда, надежным членом которой является Михеил Саакашвили, способна многое сделать".