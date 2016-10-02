Саакашвили пояснил решение ехать в Грузию

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Председатель Одесской ОГА не собирается покидать Украину навсегда.

Саакашвили заявил, что не боится возможного ареста в Грузии president.gov.ua

Председатель Одесской облгосадминистрациисообщил о намерении отправиться в Грузию, чтобы защитить там результаты парламентских выборов, которые состоятся 8 октября. При этом политик заверил, что не собирается покидать Украину навсегда.

"Я не покидаю Украину. Уехать в Грузию после выборов не означает, что я покину Украину. Факт в том, что мы в Грузии побеждаем в выборной борьбе против российского олигарха, который руководит Грузией. Я, как патриот Украины и Грузии, защищаю результат выборов в Грузии, здесь нет ничего сенсационного", – заявил Саакашвили в комментарии телеканалу NewsOne в воскресенье, 2 октября.

Саакашвили также подчеркнул, что не боится своего ареста в Грузии, где против него открыты уголовнве дела.

"Я остаюсь гражданином Украины. Президент Георгий Маргвелашвили не контролирует полицию, он контролирует другие структуры в Грузии. Если мы победим на выборах, не думаю, что он сможет мне что-то сделать", – добавил глава Одесской ОГА.

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили возглавляет партию "Единое национальное движение", которая представлена в грузинском парламенте и участвует в выборах 8 октября.

Напомним, 30 мая 2015 года президент Украины Петр Порошенко представил губернатора Одесской области Михеила Саакашвили. Он также подписал указ о предоставлении украинского гражданства Саакашвили. В связи с этим грузинский министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила, что Грузия исчерпала возможность экстрадиции Саакашвили, так как Конституция Украины запрещает экстрадицию своих граждан.

Как известно, в Грузии Саакашвили объявлен в розыск по ряду уголовных дел, в частности, о злоупотреблении полномочиями.

Сам политик не раз отмечал, что в Совете Европы и Интерполе уже подтверждали, что производства в отношении него имеют политический характер.