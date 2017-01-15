Российская сторона требует освободить в рамках "Минска" экс-беркутовцев и фигурантов дела "2 мая"

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Некоторые фигуранты дела о трагических событиях в Одессе уже освобождены.

В списках ОРДЛО на обмен есть лица, не имеющие прямого отношения к событиям в Донбассе Евгений Шибалов, ZN.UA

Москва через главарей ОРДЛО добивается освобождения в рамках минского процесса беркутовцев, судимых за расстрел участников Революции достоинства, а также фигурантов дела "2 мая" в Одессе.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Валентина Самар. По ее словам, данные обстоятельства в Украине до последнего момента замалчивались, не выходя за пределы кулуарных обсуждений.

"Заметим, что помешать противнику победить в информационной войне может, в первую очередь, отказ играть по его правилам. Например, замалчивать по кулуарным договоренностям общественно значимые обстоятельства. Скажем, что российская сторона (в лице вожаков ОРДЛО) требует освобождения никаким боком не причастных к "минскому процессу" подсудимых за расстрел участников Майдана на Институтской "беркутовцев" Аброськина, Зинченко и Тамтуру", - отметила она.

Помимо этого, автор сообщила, что в списках на обмен пленными присутствуют фигуранты дела о трагических событиях 2 мая 2014 года в Одессе. Некоторые из них уже освобождены.

Ранее ZN.UA сообщало, что российская сторона по меньшей мере дважды обращалась к Киеву с предложением обменять экс-беркутовцев Павла Аброськина и Сергея Зинченко, обвиняемых в убийствах участников Революции достоинства.

Напомним, весной 2014 года "беркутовцы" Павел Аброськин, Сергей Зинченко и их командир Дмитрий Садовник были задержаны и арестованы. В октябре 2014 года Садовнику мера пресечения была изменена на домашний арест, после чего он сбежал.

Подробнее о списках заложников на обмен в рамках "Минска-2", а также о сложившейся практике переговоров по их освобождению читайте в статье Валентины Самар "На свет" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".