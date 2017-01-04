Нужно заставить РФ выполнять "Минск" - Климкин

В случае невыполнения РФ "Минска" необходимо найти средства давления - возможно, усиление санкций, считает Павел Климкин.

Санкции нам нужны, чтобы заставить Россию выполнять "Минск", заявил Климкин Facebook/Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Говорить о снятии санкций против России можно после выполнения ею Минских договоренностей, а при невыполнении - об их усилении, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Санкции нам нужны, чтобы заставить Россию выполнять "Минск", если она выполнит "Минск", то можно начинать говорить о снятии санкций, можно начинать говорить о других вещах со стороны Европейского Союза", - сказал Климкин на совместном с С.Курцом брифинге в Мариуполе в среду.

Глава МИД Украины подчеркнул, что идея снятия санкций после выполнения Минских договоренностей не является новой.

"Или "Минск" выполняется и тогда санкции снимаются, или "Минск" не выполняется и тогда необходимо найти средства, возможно, усиление санкций, возможно, - другие средства давления, чтобы Россия все же "Минск" выполнила", - подчеркнул Климкин.

Министр иностранных дел Украины добавил, что при этом те санкции, которые были введены против России в связи с оккупацией Крыма, должны остаться до его освобождения.

21 декабря 2016 года спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря. Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".