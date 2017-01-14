Российская агрессия против Украины "пробудила" НАТО - Климпуш-Цинцадзе

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Сегодня ни у кого в Альянсе нет иллюзий по поводу событий в Украине, убеждена вице-премьер.

Североатлантический Альянс получил в лице РФ ощутимого противника

Агрессивная политика Кремля привела к активизации структур Североатлантического Альянса и заставила его продемонстрировать свою способность к решительным действиям, пишет в своей статье для ZN.UA вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, в противовес Евросоюзу, который переживает системный кризис, блок НАТО сегодня лишь усиливается.

"В Евросоюзе ключевые тренды сегодняшнего дня — дезинтеграция и евроскептицизм. Вместе с тем НАТО "просыпается": нельзя не заметить активизацию всех структур блока, демонстрацию способности к решительным шагам (например, направление военного контингента в Балтию, расширение присутствия в Польше и Румынии), действенный поиск адекватных ответов на новые типы угроз (включительно с кибератаками и информационными провокациями). В лице России альянс — очевидно, впервые со времени развала СССР — получил противника: настоящего, ощутимого и географически локализованного", - отмечает вице-премьер.

По словам Климпуш-Цинцадзе сегодня ни у кого в НАТО нет иллюзий по поводу событий в Украине.

Напомним, 10 января в Польше началась разгрузка военной техники бронетанковой бригады США в ответ на наращивание военного присутствия России в приграничных с Европой областях и агрессию против Украины.

Читайте статью Иванны Климпуш-Цинцадзе "Мост" или форпост?", посвященную вопросу целесообразности евроатлантической интеграции Украины, в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".