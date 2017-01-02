Порошенко поблагодарил американских сенаторов за готовность отстаивать антироссийские санкции

Украинский президент поблагодарил Джона Маккейна, Линдси Грэма и Эмми Клобушар.

Порошенко поблагодарил Маккейна и Грэма и Клоушбар за готовность отстаивать санкции против РФ Петр Порошенко/Facebook

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил сенаторов США за готовность отстаивать санкции США против России.

"Благодарю сенаторов Джона Маккейна, Линдси Грэма и Эмми Клобушар за готовность отстаивать санкции США против России", - написал Порошенко в Twitter.

Дякую сенаторам @SenJohnMcCain, Ліндсі Грему та Емі Клобучар за готовність відстоювати санкції США проти Росіїhttps://t.co/EYie8Lmwjz — Петро Порошенко (@poroshenko) 2 січня 2017 р.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США демократ Адам Шифф заявил, что при попытке избранного президента США Дональда Трампа отменить введенные президентом Бараком Обамой антироссийские санкции, он должен будет ожидать "решительного ответа".

В четверг, 29 декабря, президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс. В санкционный список Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управлени Генштаба Минобороны России.

Кроме того, Госдепартамент США сообщил о выдворении из страны 35 российских дипломатов и закрытии двух дипломатических представительств в Мэриленде и Нью-Йорке, дав понять, что сотрудники российского посольства занимались шпионажем.

Перед этим Reuters сообщило, что новые санкции против РФ будут включать экономические и дипломатические ограничения, а также публикацию компромата на российских чиновников и близких к Кремлю бизнесменов.