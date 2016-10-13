Россия может воспользоваться одним из пяти сценариев для возвращения в ПАСЕ в январе

Одним из возможных сценариев является возвращение РФ в ПАСЕ в обход установленных процедур или с манипуляцией ими, что будет означать полную дискредитацию когда-то уважаемого международного органа.

Россия ищет способы вернуться в ПАСЕ ditord.com

Россия может осуществить попытки вернуться в ПАСЕ в январе, воспользовавшись для этого одним из пяти сценариев.

"Россия действительно заигралась и сама себя в ПАСЕ переиграла. Но Москва, вероятно, принесла Страсбург в жертву большой игре в Алеппо, будучи уверена, что до января наверстает упущенное. Самоуверенность России уже не раз приводила ее к стратегическим ошибкам на разных фронтах, однако в этом случае у нее действительно есть возможность наверстать. Поэтому ПАСЕ все еще стоит перед судьбоносным выбором одного из пяти сценариев", - пишет постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в своей статье для ZN.UA.

Первый сценарий: влиятельные адвокаты возвращения России поддерживают принятые на октябрьской сессии резолюции и четко заявляют, что условием для приезда в Страсбург россиян является выполнение ими требований всех соответствующих резолюций;

Второй сценарий: Россия отказывается от попыток вернуться в Ассамблею и продолжает играть роль несправедливо униженной и оскорбленной;

Третий сценарий: Россия тихо "сливает" свою же цену, отказываясь от требований о реформах ради возврата в зал Ассамблеи;

Четвертый сценарий: Ассамблея закрывает глаза на невыполненные резолюции и принципиально соглашается, что Россию нужно возвращать, но в рамках установленных процедур и широких дискуссий. Это растягивает процесс на год, а то и два, и создает некие форматы диалога ПАСЕ с Россией. Вернется ли та в результате таких усилий — неясно, поскольку Москва явно не намеревается прекратить наступление на демократию и становиться мирным государством. Этот сценарий вполне вероятен и отвечает духу европейской политики;

Пятый сценарий: адвокаты восстановления делегации РФ в правах решают возвращать Россию в Ассамблею в январе 2017 г. хоть тушкой, хоть чучелом. Это означает поиск политических решений в обход установленных процедур или с манипуляцией ими и, таким образом, полную дискредитацию когда-то уважаемого международного органа. Параллельно "реформы" в интересах Москвы также приводят к лишению ПАСЕ ее самых сильных инструментов воздействия на государства. "Это и будет то самое неправильное решение, которого нужно избежать, ведь Россия вернется в ПАСЕ ценой похищения Европы. Ассамблея все еще будет работать, но Европа как зафиксированный в формате ПАСЕ стандарт демократического качества перестанет существовать", - отмечает Кулеба.

Подробнее о попытках России вернуться в ПАСЕ читайте в статье Дмитрий Кулебы "ПАСЕ: возвращение России и похищение Европы" в свежем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".