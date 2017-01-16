Реализация Минских соглашений возможна только после выполнения РФ своих обязательств – Байден

По словам Байдена, политическая часть соглашения не может быть реализована до тех пор, пока не прекратится насилие со стороны России.

Байден заявил, что реализация Минских соглашений возможна только после выполнения РФ своих обязательств Facebook/Joe Biden

Политическая часть Минских договоренностей должна быть выполнена только после реализации Россией своих обязательств в сфере безопасности, заявил вице-президент США Джозеф Байден.

"Позвольте мне быть с вами откровенным: политическая часть соглашения не может быть реализована до тех пор, пока не прекратится насилие со стороны России. Только после того как Россия и ее последователи на востоке выполнят свои обязательства касательно прекращения боевых действий и дадут Донбассу возможность установить мир и безопасность, можно ожидать от Украины полного выполнения своих политических обязательств, - сказал Байден.

Ранее сообщалось, что сегодня, 16 января, в Киев прилетел вице-президент США Джо Байден.

Как сообщила пресс-служба Белого дома в четверг, 12 января, визит Байдена в Украину является свидетельством поддержки США независимости Украины, "ее демократического развития, процветания и безопасности".

Визит также приурочен к 25-летию дипломатических отношений Киева и Вашингтона.