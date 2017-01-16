Гройсман пообещал Байдену продолжать в Украине реформы

Украинский премьер поблагодарил американского вице-президента за твердую проукраинскую позицию.

Гройсман встретился с Байденом Урядовий портал

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал вице-президенту СШАпродолжить курс по проведению реформ в Украине.

Как сообщается на сайте Кабмина, на встрече украинского премьера и американского вице-президента 16 января, стороны подвели итоги работы Украины с администрацией Барака Обамы, а также обсудили прогресс реформ и дальнейшее сотрудничетсво.

"Я хочу заверить Вас в том, что мое правительство и я лично, как премьер-министр, не собираемся останавливаться на пути проведения изменений внутри страны. Мы и в дальнейшем будем идти по пути реформ, которые принесут мир, стабильность и покой в наше государство", - заявил Гройсман Байдену.

По его словам, Украине нужна открытость и эффективная борьба с коррупцией.

Украинский премьер также поблагодарил Байдена за твердую позицию США по защите интересов Украины и личное его лидерство в мобилизации международной поддержки Киева.

"Ваша личная роль, особенно в последние дни борьбы за нашу независимость, является чрезвычайно важной для нашей страны во всех сферах. Я хочу поблагодарить за веру в Украину, за то, что Украина была и остается в Вашем сердце. Я знаю, что через 4 дня Ваше внимание к нашему государству не будет меньшим, чем было до сих пор", - подчеркнул он.

Напомним, 16 января В Киев прилетел вице-президент США Джо Байден, который планировал встретиться с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Как сообщила пресс-служба Белого дома в четверг, 12 января, визит Байдена в Украину является свидетельством поддержки США независимости Украины, "ее демократического развития, процветания и безопасности".

Визит также приурочен к 25-летию дипломатических отношений Киева и Вашингтона.