Байден наругал Трампа за упоминание о нацистах в критике спецслужб США - Reuters

Вице-президент провел беседу со своим преемником и считает, что Пенс лучше информирован об агрессивных поступках России, чем Трамп.

Байдену не понравилось, что Трамп упомянул нацистов, когда критиковал спецслужбы США. whitehouse.gov

Вице-президент Джозеф Байден раскритиковал следующего президента СШАза сравнение истеблишмента разведки США с нацистской Германией. По его мнению, это бьет по репутации агенций, которые защищают страну.

Об этом сообщает Reuters, напоминая, что Трамп вчера, комментируя новости о существовании компромата на него в руках России, сказал, что утечка непроверенной информации в прессу - это дело спецслужб США. При этом он сказал, что такое могло произойти разве что "в нацистской Германии".

"По моему мнению, это очень вредит нашим позициям в мире, когда президент берет жемчужину из короны нашей системы национальной безопасности и очерняет ее", - сказал Байден журналистам в Белом доме.

"Это фактически подыгрывает российской басне, что Америка не знает, что она делает", - добавил он.

При этом Байден похвалил разведку США за качественную работу и отметил, что его не удивляет то, как кто-то, кто никогда не работал в правительстве, не может понять силы отчетов разведуправлений. А Трамп никогда не работал на выборных должностях.

"То, что не хочется вспоминать - это нацистская Германия. И не имеет значения, в каком контексте это делается", - подчеркнул Байден.

Он также рассказал, что повел встречу со своим преемником - Майком Пенсом. По словам Байдена, он доволен им и считает, что Пенс лучше информирован об агрессивном поведении России и Владимира Путина, чем сам Трамп.

Трамп написал на своей странице в Twitter, что информация о российский компромат на него выдумка и "сфабрикованные новости". Вместе с тем, как пишет агентство Associated Press, компромат на Трампа распространяется быстрее, чем журналисты могут проверить его подлинность.