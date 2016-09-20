Топ Новости
<
>

Рада рассмотрит вопрос о непризнании выбров в Госдуму

20 сентября в 09:50

Проект постановления предлагается рассмотреть на сегодняшнем пленарном заседании.

выборы в России
Рада намерена не признавать Думу
ТАСС
Верховная Рада Украины, сегодня, 20 сентября, рассмотрит заявление о непризнании результатов  выборов в Госдуму Российской федерации.

Соответствующий проект 19 сентября зарегистрировали народные депутаты Георгий Логвиновский, Виктория Сюмар и Максим Бурбак.

В объяснительной записке к проекту постановления, в частности, сказано, что выборы легитимность выборов в Госдуму России Верховная Рада признать не может, поскольку выдвижение кандидатов и голосование проходило в том числе и в оккупированном Крыму, который является частью Украины. 

Читайте также: Европарламент не признал российские "выборы" в оккупированном Крыму

Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество не признавать выборы в российскую Госдуму, которые Москва провела во временно оккупированном Крыму, а Евросоюз и ОБСЕ отказались посылать наблюдателей в Крым и Севастополь.

Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил протест относительно проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
Курс валют
USD 25.77
EUR 28.77
Последние новости