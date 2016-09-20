Рада рассмотрит вопрос о непризнании выбров в Госдуму

Проект постановления предлагается рассмотреть на сегодняшнем пленарном заседании.

Рада намерена не признавать Думу ТАСС

Верховная Рада Украины, сегодня, 20 сентября, рассмотрит заявление о непризнании результатов выборов в Госдуму Российской федерации.

Соответствующий проект 19 сентября зарегистрировали народные депутаты Георгий Логвиновский, Виктория Сюмар и Максим Бурбак.

В объяснительной записке к проекту постановления, в частности, сказано, что выборы легитимность выборов в Госдуму России Верховная Рада признать не может, поскольку выдвижение кандидатов и голосование проходило в том числе и в оккупированном Крыму, который является частью Украины.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество не признавать выборы в российскую Госдуму, которые Москва провела во временно оккупированном Крыму, а Евросоюз и ОБСЕ отказались посылать наблюдателей в Крым и Севастополь.

Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил протест относительно проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму.